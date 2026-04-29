Таро прогноз на полнолуние 1 мая 2026: каким знакам Зодиака ждать денежного успеха

Гадание на картах Таро.

Полнолуние 1 мая несет мощный энергетический импульс. Мистические карты Таро говорят: некоторые знаки Зодиака получат шанс на финансовый успех. Для кого-то это будет новый доход, для кого-то — возврат денег или выгодная возможность.

Новини.LIVE рассказывает, кому повезет больше всего и что стоит сделать, чтобы деньги реально пришли в жизнь.

Телец — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" прямо говорит о новом финансовом старте. В период полнолуния перед вами может открыться конкретная возможность: новая работа, подработка или выгодная сделка. Обратите внимание на мелочи: предложение может прийти через знакомых или случайный разговор.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

Полнолуние 1 мая запускает цикл перемен, где деньги могут прийти неожиданно из-за возврата старого долга, выгодной сделки или шанса, который вы когда-то упустили. Проверьте старые контакты и незавершенные дела, именно там спрятан ваш денежный шанс.

Скорпион — карта Таро "Десятка Пентаклей" (перевернутая)

Перевернутая "Десятка Пентаклей" указывает на выход из денежных ограничений или смену источника дохода. Полнолуние может показать, где вы теряли деньги или недооценивали себя. И это шанс все исправить. Пересмотрите свои расходы и не бойтесь поднимать цену за свою работу.

Козерог — карта Таро "Шестерка Пентаклей"

"Шестерка Пентаклей" говорит о балансе и финансовой поддержке. В период полнолуния вы можете получить помощь, бонус или выгодное предложение, которое улучшит ваше материальное положение. Это также может быть ситуация, где вы что-то отдаете, но получаете значительно больше в ответ. Не отказывайтесь от сотрудничества и не закрывайтесь от людей.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Каким знакам Зодиака повезет в любви на этой неделе с 27 апреля по 3 мая.

Какие знаки Зодиака примут судьбоносное решение до конца апреля.

У каких знаков Зодиака начнется белая полоса в мае 2026.