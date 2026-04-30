Гороскоп по Таро на полнолуние 1 мая 2026: каким знакам Зодиака повезет

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Уже скоро нам откроется мощный энергетический поток — полнолуние в знаке Скорпиона. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которые станут главными счастливчиками 1 мая. Именно им это астрологическое событие принесет яркие перемены.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из знаков Зодиака по-настоящему повезет в полнолуние 1 мая.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуны"

Полнолуние 1 мая станет тем моментом, когда жизнь начнет меняться в лучшую сторону. Появится шанс решить проблему, которая долго тянулась. На будущее также положительно может повлиять случайная встреча. Скажите "да" новым возможностям, которые подбрасывает вам судьба.

Рак — карта Таро "Десятка Кубков"

Вам выпала карта счастья, гармонии и эмоционального удовлетворения. А значит вас ждут теплые события в личной жизни. Возможны хорошие новости в семье, примирение после конфликта или романтический момент, который запомнится надолго. Не игнорируйте приглашения, встречи и искренние разговоры.

Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" говорит о новых возможностях. Полнолуние может буквально открыть перед вами двери, которые ранее были закрыты. Действуйте быстро, особенно если видите шанс.

Читайте также:

Козерог — карта Таро "Шестерка Жезлов"

"Шестерка Жезлов" говорит вам о признании или же успехе. В полнолуние 1 мая вы можете получить заслуженную награду за свои усилия. Не обесценивайте свои достижения. Позвольте себе порадоваться результатам и поделиться ими с другими. Это усилит вашу энергию успеха.

Также делимся другими интересными пророчествами карт Таро

Кому из знаков Зодиака будет везти в любви до 3 мая.

У каких знаков Зодиака начнется белая полоса в мае 2026.

Какие знаки Зодиака станут магнитами для денег в мае 2026.