Яким знакам Зодіаку не можна поспішати з рішеннями до кінця тижня: Таро-прогноз

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, які зіштовхнуться з непростою енергією на цьому тижні 11-17 травня. Вона підштовхуватиме до імпульсивних вчинків, про які пізніше доведеться шкодувати.

Новини.LIVE розповідає, кого карти Таро застерігають не ухвалювати важливих рішень у цей період.

Телець — карта Таро "Вісімка Кубків"

Ви прагнутимете якнайшвидше закрити певну історію. Проте "Вісімка Кубків" попереджає: не поспішайте ставити крапку. До кінця тижня ви можете отримати новину або почути слова, які змінять ваше ставлення до ситуації. Особливо уважними варто бути 14 і 15 травня. У ці дні емоції можуть штовхати на необдумані рішення. Ваша сила зараз у спокої. Дайте собі час і правда проявиться сама.

Діва — карта Таро "Сімка Мечів"

"Сімка Мечів" каже про приховані деталі. До кінця тижня вам може здатися, що все зрозуміло і настав час діяти, але ви поки бачите не всю картину. Особливу обережність варто проявити у фінансових питаннях. Не поспішайте підписувати документи, погоджуватися на нові пропозиції або вкладати гроші у щось сумнівне.

Риби — карта Таро "Повішений"

Ви можете відчувати, що якась ситуація зависла, а бажання нарешті щось вирішити стає дедалі сильнішим. Але "Повішений" попереджає: ця пауза не випадкова. Всесвіт буквально стримує вас від кроку, який зараз був би передчасним. Найкраще рішення зараз — переключити увагу на себе, завершити дрібні справи та дочекатися більш ясного сигналу.

