Які знаки Зодіаку отримають хороші новини до кінця тижня 11-17 травня 2026: Таро

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

За віщуванням містичних карт Таро, цей травневий тиждень готує для декого приємні сюрпризи. Чотири знаки Зодіаку будуть сяяти від щастя, адже до 17 травня отримають хороші новини. Почуте здатне змінити настрій, плани й навіть подальший хід подій.

Новини.LIVE розповідає, кому ж з представників зодіакального кола чекати на добру звістку.

Овен — карта Таро "Зірка"

"Зірка" обіцяє вам новину, що поверне віру у власні сили. Це може бути відповідь щодо роботи, довгоочікуване схвалення вашої ідеї або повідомлення від людини, яка здатна вплинути на ваше майбутнє. Є висока ймовірність важливої розмови у другій половині тижня, особливо в четвер або п'ятницю. Не сумнівайтеся у собі.

Рак — карта Таро "Шістка Кубків"

Таро показують гарну звістку, пов'язану з минулим. Це може бути повернення людини, несподіваний дзвінок від старого друга або приємна новина, яка стосується родини. Це повідомлення може принести тепло й навіть відновити важливі стосунки. Будьте відкритими до спілкування.

Терези — карта Таро "Туз Пентаклів"

До кінця тижня ви можете отримати звістку про гроші, новий підробіток, вигідну пропозицію або шанс, який позитивно вплине на ваш бюджет. З'явиться реальна можливість покращити своє становище. Уважно читайте документи, листи та робочі повідомлення.

Водолій — карта Таро "Вісім Жезлів"

Хороші новини прийдуть раптово. "Вісім Жезлів" показує стрімкий розвиток подій: дзвінок, повідомлення або новина, яка буквально змусить вас змінити плани. Це може стосуватися поїздки, важливої зустрічі або рішення, яке довго відкладалося. Все вирішиться швидше, ніж ви очікували. Не зволікайте.

