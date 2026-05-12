Какие знаки Зодиака получат хорошие новости к концу недели 11-17 мая 2026: Таро

По предсказаниям мистических карт Таро, эта майская неделя готовит для некоторых приятные сюрпризы. Четыре знака Зодиака будут сиять от счастья, ведь до 17 мая получат хорошие новости. Услышанное способно изменить настроение, планы и даже дальнейший ход событий.

Новини.LIVE рассказывает, кому же из представителей зодиакального круга ждать хороших известий.

Овен — карта Таро "Звезда"

"Звезда" обещает вам новость, которая вернет веру в собственные силы. Это может быть ответ по работе, долгожданное одобрение вашей идеи или сообщение от человека, который способен повлиять на ваше будущее. Есть высокая вероятность важного разговора во второй половине недели, особенно в четверг или пятницу. Не сомневайтесь в себе.

Рак — карта Таро "Шестерка Кубков"

Таро показывают хорошее известие, связанное с прошлым. Это может быть возвращение человека, неожиданный звонок от старого друга или приятная новость, которая касается семьи. Это сообщение может принести тепло и даже восстановить важные отношения. Будьте открытыми к общению.

Весы — карта Таро "Туз Пентаклей"

До конца недели вы можете получить известие о деньгах, новой подработке, выгодном предложении или шансе, который положительно повлияет на ваш бюджет. Появится реальная возможность улучшить свое положение. Внимательно читайте документы, письма и рабочие сообщения.

Водолей — карта Таро "Восемь Жезлов"

Хорошие новости придут внезапно. "Восемь Жезлов" показывает стремительное развитие событий: звонок, сообщение или новость, которая буквально заставит вас изменить планы. Это может касаться поездки, важной встречи или решения, которое долго откладывалось. Все решится быстрее, чем вы ожидали. Не медлите.

