Каким знакам Зодиака нельзя спешить с решениями до конца недели: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро.

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которые столкнутся с непростой энергией на этой неделе 11-17 мая. Она будет подталкивать к импульсивным поступкам, о которых позже придется жалеть.

Новини.LIVE рассказывает, кого карты Таро предостерегают не принимать важных решений в этот период.

Телец — карта Таро "Восьмерка Кубков"

Вы будете стремиться как можно быстрее закрыть определенную историю. Однако "Восьмерка Кубков" предупреждает: не спешите ставить точку. До конца недели вы можете получить новость или услышать слова, которые изменят ваше отношение к ситуации. Особенно внимательными стоит быть 14 и 15 мая. В эти дни эмоции могут толкать на необдуманные решения. Ваша сила сейчас в спокойствии. Дайте себе время и правда проявится сама.

Дева — карта Таро "Семерка Мечей"

"Семерка Мечей" говорит о скрытых деталях. К концу недели вам может показаться, что все понятно и пора действовать, но вы пока видите не всю картину. Особую осторожность стоит проявить в финансовых вопросах. Не спешите подписывать документы, соглашаться на новые предложения или вкладывать деньги во что-то сомнительное.

Рыбы — карта Таро "Повешенный"

Вы можете чувствовать, что какая-то ситуация зависла, а желание наконец-то что-то решить становится все сильнее. Но "Повешенный" предупреждает: эта пауза не случайна. Вселенная буквально сдерживает вас от шага, который сейчас был бы преждевременным. Лучшее решение сейчас — переключить внимание на себя, завершить мелкие дела и дождаться более ясного сигнала.

