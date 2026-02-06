Яким знакам Зодіаку фантастично щаститиме у перші вихідні лютого 2026 — гороскоп

Гороскоп для чотирьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Всесвіт готує приголомшливі сюрпризи деяким знакам Зодіаку вже у перші вихідні лютого. Як прогнозують астрологи, 7 та 8 лютого енергії планет створюють рідкісну комбінацію, здатну відкрити шлях до нових успіхів. Це ті дні, коли несподівані подарунки долі можуть з'явитися буквально з нізвідки.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола перші вихідні лютого принесуть справжню удачу.

Овен

Саме у ці вихідні у вашому десятому домі досягнень опиниться Марс, підсилюючи вашу рішучість. Ви зможете легко завершити давно розпочату справу або зробити серйозний крок. Це час сприятливий для планування, нових ідей та творчих занять.

Телець

7 та 8 лютого ваша планета-покровитель Венера формує гармонійний аспект з Юпітером, даруючи удачу в особистих і творчих справах. Ви можете знайти несподіване джерело натхнення, яке зарядить вас на тижні вперед. Ці вихідні чудово підходять для романтичних зустрічей, творчих занять. Можливі приємні фінансові сюрпризи.

Близнюки

Ці зимові вихідні можуть стати успішним часом у навчанні та спілкуванні завдяки Меркурію, що перебуватиме у сприятливому аспекті з Ураном. Якщо ви давно мріяли про подорож, новий курс чи участь у важливому проєкті — планети сприяють швидким рішенням і вдалим збігам обставин. Це чудові дні для того, щоб розширити свої горизонти.

Стрілець

Ви отримаєте підтримку з боку Юпітера. Планета щастя буквально відкриває двері у світ мрій. У перші вихідні лютого вам може посміхнутися справжня удача у фінансових або юридичних питаннях — це час несподіваних можливостей, великих виграшів чи прибуткових пропозицій. Також зростає інтуїція, а значить, ви легше прийматимете правильні рішення.

