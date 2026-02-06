Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube TikTok TikTok Telegram Telegram Google News Google News Viber Viber Google News Spotify Instagram Instagram SoundCloud SoundCloud Facebook Facebook RSS RSS
Главная Праздники Этим знакам Зодиака сказочно повезет в первые выходные февраля 2026

Этим знакам Зодиака сказочно повезет в первые выходные февраля 2026

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 13:43
Каким знакам Зодиака будет везти в первые выходные февраля 2026 — гороскоп
Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит потрясающие сюрпризы некоторым знакам Зодиака уже в первые выходные февраля. Как прогнозируют астрологи, 7 и 8 февраля энергии планет создают редкую комбинацию, способную открыть путь к новым успехам. Это те дни, когда неожиданные подарки судьбы могут появиться буквально из ниоткуда.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга первые выходные февраля принесут настоящую удачу.

Реклама
Читайте также:
Овен

Именно в эти выходные в вашем десятом доме достижений окажется Марс, усиливая вашу решительность. Вы сможете легко завершить давно начатое дело или сделать серьезный шаг. Это время благоприятно для планирования, новых идей и творческих занятий.

Реклама
Телец

7 и 8 февраля ваша планета-покровитель Венера формирует гармоничный аспект с Юпитером, даря удачу в личных и творческих делах. Вы можете найти неожиданный источник вдохновения, который зарядит вас на недели вперед. Эти выходные прекрасно подходят для романтических встреч, творческих занятий. Возможны приятные финансовые сюрпризы.

Близнецы

Эти зимние выходные могут стать успешным временем в учебе и общении благодаря Меркурию, который будет находиться в благоприятном аспекте с Ураном. Если вы давно мечтали о путешествии, новом курсе или участии в важном проекте — планеты способствуют быстрым решениям и удачным стечениям обстоятельств. Это отличные дни для того, чтобы расширить свои горизонты.

Реклама
Стрелец

Вы получите поддержку со стороны Юпитера. Планета счастья буквально открывает двери в мир грез. В первые выходные февраля вам может улыбнуться настоящая удача в финансовых или юридических вопросах — это время неожиданных возможностей, крупных выигрышей или прибыльных предложений. Также растет интуиция, а значит, вы легче будете принимать правильные решения.

Реклама

Также делимся другими интересными прогнозами астрологов

Кто из знаков Зодиака воплотит свою мечту в жизнь до 8 февраля.

Кому неделя 2-8 февраля принесет дополнительные доходы.

Реклама

Какие знаки Зодиака забудут об одиночестве в феврале.

Каким знакам Зодиака следует готовиться к изменениям в семейной жизни в первый месяц зимы.

гороскоп выходные прогнозы Астрология знаки Зодиака удача
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации