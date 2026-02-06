Каким знакам Зодиака будет везти в первые выходные февраля 2026 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит потрясающие сюрпризы некоторым знакам Зодиака уже в первые выходные февраля. Как прогнозируют астрологи, 7 и 8 февраля энергии планет создают редкую комбинацию, способную открыть путь к новым успехам. Это те дни, когда неожиданные подарки судьбы могут появиться буквально из ниоткуда.

Новини.LIVE рассказывает, кому из представителей зодиакального круга первые выходные февраля принесут настоящую удачу.

Овен

Именно в эти выходные в вашем десятом доме достижений окажется Марс, усиливая вашу решительность. Вы сможете легко завершить давно начатое дело или сделать серьезный шаг. Это время благоприятно для планирования, новых идей и творческих занятий.

Телец

7 и 8 февраля ваша планета-покровитель Венера формирует гармоничный аспект с Юпитером, даря удачу в личных и творческих делах. Вы можете найти неожиданный источник вдохновения, который зарядит вас на недели вперед. Эти выходные прекрасно подходят для романтических встреч, творческих занятий. Возможны приятные финансовые сюрпризы.

Близнецы

Эти зимние выходные могут стать успешным временем в учебе и общении благодаря Меркурию, который будет находиться в благоприятном аспекте с Ураном. Если вы давно мечтали о путешествии, новом курсе или участии в важном проекте — планеты способствуют быстрым решениям и удачным стечениям обстоятельств. Это отличные дни для того, чтобы расширить свои горизонты.

Стрелец

Вы получите поддержку со стороны Юпитера. Планета счастья буквально открывает двери в мир грез. В первые выходные февраля вам может улыбнуться настоящая удача в финансовых или юридических вопросах — это время неожиданных возможностей, крупных выигрышей или прибыльных предложений. Также растет интуиция, а значит, вы легче будете принимать правильные решения.

