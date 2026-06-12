Таро-прогноз на вихідні 13-14 червня 2026: на які знаки Зодіаку чекають яскраві події

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід очікувати справді яскравий період. Вихідні 13-14 червня принесуть їм несподівані зустрічі, сюрпризи, приємні новини та події.

Новини.LIVE розповідає, хто опинився у списку головних щасливчиків, що на них чекає та як не проґавити можливості.

Близнюки — карта Таро "Колісниця"

Ваші вихідні пройдуть у русі. "Колісниця" говорить про поїздку, спонтанне запрошення або новину, яка змусить швидко діяти. Є висока ймовірність опинитися в новому місці або компанії, де на вас чекають цікаві знайомства. Не сидіть удома та не відмовляйтеся від активного відпочинку.

Скорпіон — карта Таро "Шістка Жезлів"

На вас чекає маленька, але дуже приємна перемога. Це може бути похвала, успішне завершення складної справи або довгоочікувана відповідь. У цей час вам варто більше спілкуватися та не приховувати своїх досягнень. Відкритість допоможе отримати нові можливості та корисні контакти.

Козеріг — карта Таро "Трійка Кубків"

"Трійка Кубків" говорить про святкову атмосферу, зустріч із друзями, сімейний захід або несподіване запрошення на подію. Люди навколо стануть джерелом гарного настрою та позитивних емоцій. Можливе відновлення старих зв'язків або розмова, яка давно мала відбутися. Не відмовляйтеся від компанії, адже ці вихідні буквально створені для радості.

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Риби — карта Таро "Туз Пентаклів"

"Туз Пентаклів" обіцяє приємний подарунок долі. Ви можете отримати корисну пораду або шанс, який відкриє нові перспективи. Особливо вдалими будуть покупки, домовленості та планування майбутніх проєктів. Уважно ставтеся до випадкових розмов і нових знайомств.

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