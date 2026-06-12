Таро-прогноз на выходные 13–14 июня 2026: каких знаков Зодиака ждут яркие события

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которых ждет по-настоящему яркий период. Выходные 13-14 июня принесут им неожиданные встречи, сюрпризы, приятные новости и события.

Новини.LIVE рассказывает, кто оказался в списке главных счастливчиков, что их ждет и как не упустить возможности.

Близнецы — карта Таро "Колесница"

Ваши выходные пройдут в движении. "Колесница" говорит о поездке, спонтанном приглашении или новости, которая заставит действовать быстро. Есть высокая вероятность оказаться в новом месте или компании, где вас ждут интересные знакомства. Не сидите дома и не отказывайтесь от активного отдыха.

Скорпион — карта Таро "Шестерка Жезлов"

Вас ждет небольшая, но очень приятная победа. Это может быть похвала, успешное завершение сложного дела или долгожданный ответ. В это время вам стоит больше общаться и не скрывать своих достижений. Открытость поможет получить новые возможности и полезные контакты.

Козерог — карта Таро "Тройка Кубков"

"Тройка Кубков" говорит о праздничной атмосфере, встрече с друзьями, семейном мероприятии или неожиданном приглашении на событие. Люди вокруг станут источником хорошего настроения и положительных эмоций. Возможно возобновление старых связей или разговор, который давно должен был состояться. Не отказывайтесь от компании, ведь эти выходные буквально созданы для радости.

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Рыбы — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" обещает приятный подарок судьбы. Вы можете получить полезный совет или шанс, который откроет новые перспективы. Особенно удачными будут покупки, договоренности и планирование будущих проектов. Внимательно относитесь к случайным разговорам и новым знакомствам.

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