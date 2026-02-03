Які китайські знаки Зодіаку приваблять удачу в лютому 2026 — гороскоп

Гороскоп для трьох китайських знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

За східним гороскопом, лютий присвячений побудові стосунків — партнерських, дружніх та з коханою людиною. У цей період три китайські знаки Зодіаку зможуть привабити удачу в різні сфери життя через людей та спілкування. Вони матимуть можливість навести лад у своєму житті та відкритися новим можливостям.

Хто стане головним щасливчиком останнього місяця зими, розповідає Новини.LIVE з посиланням на YourTango.

Дракон

Для вас лютий буде насиченим подіями, особливо у сфері стосунків і партнерства. Головні дні удачі — 5, 11, 19 і 23 лютого. 11 лютого — найкращий день для нових знайомств або важливої розмови. У діловій сфері дата сприятлива для консультацій, зустрічей із наставниками та планування майбутніх кроків. 23 лютого стане ключовим для тих, хто вже перебуває у стосунках або бізнес-партнерстві. Це гарний момент для примирення, визначення спільних цілей і ухвалення рішень, які принесуть відчуття стабільності та взаємної довіри.

Коза

Вам останній зимовий місяць відкриє шлях до удачі через емоційну підтримку та щирих людей. Найсприятливіші дні місяця — 5, 10, 14, 25 і 26 лютого. 5 лютого ви можете відчути підйом упевненості в собі. Оточення почне помічати ваші таланти й зусилля. Важливо уважно слухати навіть дрібні коментарі — у них приховані цінні підказки. 14 лютого здатен змінити ваші погляди на близькість і довіру. У середині місяця можливі критичні зауваження або непрості розмови. Не сприймайте це як поразку. Навпаки, такі ситуації допоможуть зрозуміти, де ви витрачаєте енергію марно.

Мавпа

Вас лютий закликає не поспішати, бути більш стриманими та приймати зрілі рішення. Найкращі дні для вас — 5, 8, 16 і 20 лютого. До 15 лютого можливе відчуття невизначеності. У цей час корисно позбутися речей, що нагадують про минулі стосунки, та навести лад у домі. Простір, очищений від зайвого, допоможе притягнути нові можливості. Вже з 16 лютого ви відчуєте як життя наповнюється новими барвами. Ви знову відчуєте впевненість і легкість. Саме у цей час можливе зміцнення наявних стосунків або поява людини, з якою захочеться будувати спільне майбутнє. Ключем до успіху стане баланс між відкритістю та відповідальністю.

