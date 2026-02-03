Какие китайские знаки Зодиака привлекут удачу в феврале 2026 — гороскоп

Гороскоп для трех китайских знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

По восточному гороскопу, февраль посвящен построению отношений — партнерских, дружеских и с любимым человеком. В этот период три китайских знака Зодиака смогут привлечь удачу в разные сферы жизни через людей и общение. Они будут иметь возможность навести порядок в своей жизни и открыться новым возможностям.

Кто станет главным счастливчиком последнего месяца зимы, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на YourTango.

Дракон

Для вас февраль будет насыщенным событиями, особенно в сфере отношений и партнерства. Главные дни удачи — 5, 11, 19 и 23 февраля. 11 февраля — лучший день для новых знакомств или важного разговора. В деловой сфере дата благоприятна для консультаций, встреч с наставниками и планирования будущих шагов. 23 февраля станет ключевым для тех, кто уже состоит в отношениях или бизнес-партнерстве. Это хороший момент для примирения, определения общих целей и принятия решений, которые принесут ощущение стабильности и взаимного доверия.

Коза

Вам последний зимний месяц откроет путь к удаче через эмоциональную поддержку и искренних людей. Самые благоприятные дни месяца — 5, 10, 14, 25 и 26 февраля. 5 февраля вы можете почувствовать подъем уверенности в себе. Окружающие начнут замечать ваши таланты и усилия. Важно внимательно слушать даже мелкие комментарии — в них скрыты ценные подсказки. 14 февраля способен изменить ваши взгляды на близость и доверие. В середине месяца возможны критические замечания или непростые разговоры. Не воспринимайте это как поражение. Наоборот, такие ситуации помогут понять, где вы тратите энергию впустую.

Обезьяна

Вас февраль призывает не спешить, быть более сдержанными и принимать зрелые решения. Лучшие дни для вас — 5, 8, 16 и 20 февраля. До 15 февраля возможно ощущение неопределенности. В это время полезно избавиться от вещей, напоминающих о прошлых отношениях, и навести порядок в доме. Пространство, очищенное от лишнего, поможет привлечь новые возможности. Уже с 16 февраля вы почувствуете как жизнь наполняется новыми красками. Вы снова почувствуете уверенность и легкость. Именно в это время возможно укрепление имеющихся отношений или появление человека, с которым захочется строить совместное будущее. Ключом к успеху станет баланс между открытостью и ответственностью.

