Які знаки Зодіаку посваряться з коханими цього тижня до 2 лютого 2025 — Таро прогноз

Тарологиня, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

Для представників кількох знаків зодіакального кола цей тиждень буде нелегким у сфері особистого життя, тому їм варто бути вкрай обережними. Тарологи розповіли, яким знакам Зодіаку випали тарологічні карти, які пов’язані з труднощами у стосунках до другого лютого 2025 року.

Новини.LIVE розповідає про цих знаків Зодіаку.

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Близнюки — карта Таро "Трійка Мечів"

Представникам цього зодіакального знаку випала тарологічна карта "Трійка Мечів", яка вказує на певні труднощі у стосунках. Ця карта говорить про те, що людям під знаком Зодіаку Близнюки доведеться шукати баланс у стосунках з їхньої другою половинкою.

Символ знака Зодіаку Близнюки. Фото ілюстративне: Freepik

Лев — карта Таро "П’ятірка Кубків"

Цього тижня до другого лютого 2025 року представникам Лева буде несолодко, адже у їхніх стосунках можливі розчарування і конфлікти. Однак, тарологи рекомендують заспокоїтися і намагатися фокусуватися виключно на позитивних речах.

Символ знака Зодіаку Лев. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "П’ятірка Жезлів"

До другого лютого ті, хто народився під цим зодіакальним знаком, можуть сильно посваритися зі своїми коханими людьми. Але тарологи радять бути обережними, адже цей сильний конфлікт може призвести до того, що Водолії розійдуться з партнером.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

Риби — карта Таро "Сімка Мечів"

У стосунках у представників цього зодіакального знаку можуть виникнути певні недомовки. Однак, щоб уникнути конфліктів, а тим паче, розставання з партнером, тарологи рекомендують бути чесними у стосунках. Тільки таким чином можна зберегти зв’язок з коханою людиною.

Символ знака Зодіаку Риби. Фото ілюстративне: Freepik

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