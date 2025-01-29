Какие знаки Зодиака поссорятся с любимыми на этой неделе до 2 февраля 2025 — Таро прогноз

Таролог, которая гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эта неделя будет нелегкой в сфере личной жизни, поэтому им стоит быть крайне осторожными. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака выпали тарологические карты, которые связаны с трудностями в отношениях до второго февраля 2025 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Близнецы — карта Таро "Тройка Мечей"

Представителям этого зодиакального знака выпала тарологическая карта "Тройка Мечей", которая указывает на определенные трудности в отношениях. Эта карта говорит о том, что людям под знаком Зодиака Близнецы придется искать баланс в отношениях с их второй половинкой.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Лев — карта Таро "Пятерка Кубков"

На этой неделе до второго февраля 2025 года представителям Льва будет несладко, ведь в их отношениях возможны разочарования и конфликты. Однако, тарологи рекомендуют успокоиться и стараться фокусироваться исключительно на положительных вещах.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Пятерка Жезлов"

До второго февраля те, кто родился под этим зодиакальным знаком, могут сильно поссориться со своими любимыми людьми. Но тарологи советуют быть осторожными, ведь этот сильный конфликт может привести к тому, что Водолеи разойдутся с партнером.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Рыбы — карта Таро "Семерка Мечей"

В отношениях у представителей этого зодиакального знака могут возникнуть определенные недомолвки. Однако, чтобы избежать конфликтов, а тем более, расставания с партнером, тарологи рекомендуют быть честными в отношениях. Только таким образом можно сохранить связь с любимым человеком.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Freepik

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