Для яких знаків Зодіаку цей тиждень 20-25 травня 2025 буде найромантичнішим — Таро прогноз

Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Pinterest

Для представників кількох знаків зодіакального сузір’я цей тиждень, який розпочався 19 травня і завершиться 25 травня, буде часом тепла і любові. Тарологи розповіли, які знаки Зодіаку знайдуть кохану людину, зміцнять існуючі стосунки і отримають зізнання вже цими днями.

Про це розповідає Metro.

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Діва — карта Таро "Двійка Кубків"

Цей тиждень буде для представників Діви періодом для любові, тепла і емоційних зв’язків. Вже цими днями романтична енергія людей, які народилися під цим зодіакальним знаком, стане сильнішою. Тим Дівам, в яких немає партнерів, варто подивитися на представників водної стихії, а тим, у кого є стосунки, слід зробити їх трохи глибшими.

Однак, тарологи спочатку рекомендують влаштувати побачення із самими собою, адже справжнє кохання починається саме з себе.

Символ знака Зодіаку Діва. Фото ілюстративне: Freepik

Скорпіон — карта Таро "Туз Жезлів"

Представники цього знака Зодіаку нарешті отримають шанс, на який вони так довго чекали. Скорпіонам слід прийняти запрошення чи нову можливість, які можуть бути пов’язані з подорожами, навчанням, творчою діяльністю чи сенсом життя. Біля цих людей буде представник Овну, Стрільця чи Лева, який їх надихатиме.

Тарологи, в свою чергу, наголошують, що початок масштабної події вже незабаром.

Символ знака Зодіаку Скорпіон. Фото ілюстративне: Freepik

Водолій — карта Таро "Трійка Монет"

Людям, народженим під цим знаком Зодіаку, варто чекати на приємне зізнання, можливо, від "таємного шанувальника". Представник Діви, Тельця чи Козерога або ж колега по роботі вже давно захоплюється Водоліями. Найближчим часом він може запропонувати їм цікаву можливість.

Тарологи рекомендують представникам цього знаку проявляти себе, щоб отримати все, чого вони забажають.

Символ знака Зодіаку Водолій. Фото ілюстративне: Freepik

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