Для каких знаков Зодиака эта неделя 20-25 мая 2025 будет самой романтичной — Таро прогноз

Женщина, которая гадает на картах Таро. Фото: Pinterest

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эта неделя, которая началась 19 мая и завершится 25 мая, будет временем тепла и любви. Тарологи рассказали, какие знаки Зодиака найдут любимого человека, укрепят существующие отношения и получат признание уже в эти дни.

Об этом рассказывает Metro.

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Дева — карта Таро "Двойка Кубков"

Эта неделя будет для представителей Девы периодом для любви, тепла и эмоциональных связей. Уже в эти дни романтическая энергия людей, которые родились под этим зодиакальным знаком, станет сильнее. Тем Девам, у которых нет партнеров, стоит посмотреть на представителей водной стихии, а тем, у кого есть отношения, следует сделать их немного глубже.

Однако, тарологи сначала рекомендуют устроить свидание с самими собой, ведь настоящая любовь начинается именно с себя.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Туз Жезлов"

Представители этого знака Зодиака наконец получат шанс, которого они так долго ждали. Скорпионам следует принять приглашение или новую возможность, которые могут быть связаны с путешествиями, обучением, творческой деятельностью или смыслом жизни. Возле этих людей будет представитель Овна, Стрельца или Льва, который будет их вдохновлять.

Тарологи, в свою очередь, отмечают, что начало масштабного события уже скоро.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Тройка Монет"

Людям, рожденным под этим знаком Зодиака, стоит ждать приятного признания, возможно, от "тайного поклонника". Представитель Девы, Тельца или Козерога или же коллега по работе уже давно увлекается Водолеями. В ближайшее время он может предложить им интересную возможность.

Тарологи рекомендуют представителям этого знака проявлять себя, чтобы получить все, чего они пожелают.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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