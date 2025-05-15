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Цей знак Зодіаку отримає пропозицію найближчим часом за Таро

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Дата публікації: 15 травня 2025 03:55
Якому знаку Зодіака зроблять пропозицію найближчим часом — Таро прогноз
Жінка, яка ворожить на картах Таро. Фото: Freepik

У представників одного знака зодіакального кола особисте життя незабаром почне покращуватися. Тарологи розповіли, який знак Зодіаку найближчим часом може знайти кохану людину, вступить у шлюб і покращить свої стосунки з другою половинкою.

Новини.LIVE розповідає про цього знака Зодіаку.

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Тарологи кажуть, що таким знаком Зодіаку є Стрілець, якому випала тарологічна карта під назвою "Закохані". Ця карта символізує ідеальні стосунки і гармонію в особистому житті. А ще вона вказує на романтичні стосунки, шлюб чи глибокий зв’язок з коханою людиною.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодіаку Стрілець. Фото ілюстративне: Freepik

Вже незабаром в особистому житті представників цього зодіакального знаку відбудуться великі зміни. Стрільці можуть найближчим часом вступити у службовий роман, а хтось навіть може отримати пропозицію руки і серця.

Тим, у кого вже є сім’я, тарологи радять бути більш терплячими і не перевіряти свою другу половинку на міцність. У такому випадку сімейним Стрільцям вдасться надовго встановити міцні та гарні стосунки з коханою людиною.

А тим представникам цього знака, в яких немає другої половинки, незабаром прийде велике кохання. Проте, вступити у шлюб вдасться лише в другій половині літа. Причому, тарологічна карта наголошує, що може бути кілька претендентів на серце Стрільців.

Тарологи наголошують, що партнер чи партнерка цих людей матиме непримітну і скромну зовнішність. Попри те, що зовні ця друга половинка буде доволі непомітною, вона матиме велике і тепле серце, яким, власне, і зачепить Стрільців.

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Єва Глоба - Редактор
Автор:
Єва Глоба
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