Любовний гороскоп за Таро на вихідні 9-10 травня 2026: кого накриє хвилею кохання

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким доля підготувала дещо особливе вже у ці вихідні, 9-10 травня. Цей час буде наповнений фліртом, романтикою, ніжністю та шансами на щасливі зміни в особистому житті.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку чекати на удачу в коханні у ці травневі вихідні.

Телець — карта Таро "Закохані"

Карта, що вам випала, попереджає про важливий вибір у коханні, який доведеться зробити. Можливо доведеться чесно відповісти собі, чого ви хочете від стосунків. Якщо ви у стосунках, саме зараз варто відверто поговорити про майбутнє. Любовний гороскоп радить не мовчати про свої бажання. Якщо ви самотні, знайти "свою" людину допоможе щирість.

Рак — карта Таро "Сонце"

"Сонце" говорить про кохання, яке довго було приховане або стримувалося через сумніви. На вихідних правда може відкритися. Ви можете отримати несподіване повідомлення або побачити явний знак симпатії від людини, яка раніше приховувала свої почуття. Дозвольте собі просто відчути момент.

Терези — карта Таро "Двійка Кубків"

"Двійка Кубків" каже про гармонію та взаємність. Для самотніх Терезів є великий шанс познайомитися з людиною, з якою відразу виникне відчуття душевного зв'язку. Для тих, хто вже у парі, вихідні принесуть романтичну атмосферу та важливу розмову, після якої стосунки стануть глибшими.

Скорпіон — карта Таро "Зірка"

"Зірка" говорить вам про відновлення віри в кохання. Якщо останнім часом ви сумнівалися у почуттях або втратили романтичний настрій, на вихідних почне усе змінюватися. Можлива подія, яка змусить вас інакше подивитися на людину поруч. Не закривайтеся у собі.

Риби — карта Таро "Туз Кубків"

Таро обіцяють вам хвилю ніжності, натхнення та щирих емоцій. Самотні Риби можуть несподівано отримати запрошення на зустріч або повідомлення, яке стане початком романтичної історії. Тим, хто вже має кохану людину, "Туз Кубків" пророкує сильне емоційне зближення. Це чудовий час для спільних планів, теплих слів і навіть важливих рішень щодо майбутнього.

