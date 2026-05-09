Любовный гороскоп по Таро на выходные 9-10 мая 2026: кого накроет волной любви

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которым судьба подготовила нечто особенное уже в эти выходные, 9-10 мая. Это время будет наполнено флиртом, романтикой, нежностью и шансами на счастливые изменения в личной жизни.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака ждать удачи в любви в эти майские выходные.

Телец — карта Таро "Влюбленные"

Выпавшая карта предупреждает о важном выборе в любви, который придется сделать. Возможно придется честно ответить себе, чего вы хотите от отношений. Если вы в отношениях, именно сейчас стоит откровенно поговорить о будущем. Любовный гороскоп советует не молчать о своих желаниях. Если вы одиноки, найти "своего" человека поможет искренность.

Рак — карта Таро "Солнце"

"Солнце" говорит о любви, которая долго была скрыта или сдерживалась из-за сомнений. На выходных правда может открыться. Вы можете получить неожиданное сообщение или увидеть явный знак симпатии от человека, который раньше скрывал свои чувства. Позвольте себе просто прочувствовать момент.

Весы — карта Таро "Двойка Кубков"

"Двойка Кубков" говорит о гармонии и взаимности. Для одиноких Весов есть большой шанс познакомиться с человеком, с которым сразу возникнет ощущение душевной связи. Для тех, кто уже в паре, выходные принесут романтическую атмосферу и важный разговор, после которого отношения станут глубже.

Скорпион — карта Таро "Звезда"

"Звезда" говорит вам о восстановлении веры в любовь. Если в последнее время вы сомневались в чувствах или потеряли романтический настрой, на выходных начнет все меняться. Возможно событие, которое заставит вас иначе посмотреть на человека рядом. Не закрывайтесь в себе.

Рыбы — карта Таро "Туз Кубков"

Таро обещают вам волну нежности, вдохновения и искренних эмоций. Одинокие Рыбы могут неожиданно получить приглашение на встречу или сообщение, которое станет началом романтической истории. Тем, кто уже имеет любимого человека, "Туз Кубков" предсказывает сильное эмоциональное сближение. Это отличное время для совместных планов, теплых слов и даже важных решений относительно будущего.

