Таро-прогноз на вихідні 9-10 травня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на удачу

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким доля готує особливу удачу на вихідні, 9-10 травня. На цих щасливчиків чекають моменти радості, несподівані шанси, приємні зустрічі та важливі перемоги.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку карти Таро пророкують неймовірне везіння на вихідні.

Рак — карта Таро "Колесо Фортуни"

Доля готує вам неймовірний подарунок. "Колесо Фортуни" говорить про несподіваний поворот подій, який зіграє вам на руку. Можлива вдала покупка, виграш, приємна пропозиція або зустріч із людиною, яка відкриє нові перспективи. У суботу вам варто погоджуватися на спонтанні пропозиції. А у неділю приділіть час близьким.

Діва — карта Таро "Шістка Мечів" (перевернута)

Спершу може здатися, що вихідні підуть не за планом, але саме це і приведе вас до удачі. Доля буквально відводить вас від невдалих рішень. Ці дні стануть шансом нарешті вирватися з емоційного застою. Можлива несподівана зустріч або відверта розмова, після якої вам стане значно легше. Не чіпляйтеся за старі образи та дозвольте новим подіям увійти у ваше життя.

Скорпіон — карта Таро "Сонце"

Вам випала одна з найсильніших карт Таро. "Сонце" каже про успіх, радість та відчуття внутрішньої сили. На вихідних ви можете опинитися у центрі уваги, отримати компліменти або хороші новини. Це чудовий час для поїздок, зустрічей із друзями та нових знайомств. Особливо вдалим стане суботній вечір.

Водолій — карта Таро "Туз Пентаклів" (перевернута)

Перевернутий "Туз Пентаклів" попереджає: не все буде виглядати ідеально одразу, проте за невеликою затримкою ховається вигідна можливість. На вихідних вам варто бути уважними до пропозицій, повідомлень та нових знайомств. Є шанс отримати корисний контакт або ідею, яка незабаром принесе прибуток.

