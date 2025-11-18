Відео
Відео

Ці китайські знаки Зодіаку незабаром здійснять усі заповітні мрії

Ці китайські знаки Зодіаку незабаром здійснять усі заповітні мрії

Дата публікації: 18 листопада 2025 15:43
Оновлено: 13:28
Які китайські знаки Зодіаку здійснять усі мрії до кінця тижня
Китайський гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Всесвіт готує надзвичайно приємні сюрпризи для трьох китайських знаків Зодіаку вже на цьому тижні, 18-23 листопада. Нові можливості, несподівані подарунки долі та здійснення найзаповітніших мрій стають реальністю саме зараз.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, яким знакам Зодіаку цей тиждень подарує здійснення мрій за китайським гороскопом. 

Східний гороскоп для трьох знаків Зодіаку — хто здійснить заповітні мрії

Дракон

Цього тижня Дракон отримує можливість повністю перезапустити своє життя та реалізувати давні мрії. Особливо після нового Місяця 20 листопада, коли відкривається шанс змінити як особисту, так і професійну сферу. Ваші ідеї та ініціативи будуть підтримані оточенням, тому не бійтеся брати на себе лідерство, навіть якщо спочатку не зовсім зрозуміло, з чого почати. Найкращий день для стратегічних кроків — середа, 19 листопада. Для позитивних результатів зверніть увагу на число 1 та використовуйте смарагдово-зелений колір як символ процвітання та багатства.

Коза

Коза на цьому тижні повинна зосередитися на співпраці та гармонії у взаєминах, тоді вдасться відкрити можливості для втілення заповітних бажань. Особливо корисно встановлювати спільні цілі з близькими, друзями чи колегами — це допоможе підтримати відповідальність та досягти бажаного. Найкращий день для досягнення успіху — субота, 22 листопада. Зверніть увагу на число 8 та носіть рожевий колір для концентрації та чистоти намірів.

Півень

Півень цього тижня повинен уникати надмірної самокритики і зосередитися на процесі розвитку. Саме так відкриються шанси здійснити давні мрії та закріпити свої досягнення. Найскладніший знак для взаємодії — Коза, тому будьте обережні у спільних проєктах. Найкращий день для визнання ваших зусиль — субота, 22 листопада. Число 5 допоможе подолати труднощі та адаптуватися до змін. Використовуйте речі відтінку слонової кістки як символ ясності думок і концентрації. 

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Яким знакам Зодіаку особливо пощастить із грошима до 23 листопада за віщуванням карт Таро.

Які знаки Зодіаку накриє хвилею щастя на цьому тижні.

Хто зі знаків Зодіаку почує чудові новини до кінця тижня за Таро.

прогнози Астрологія знаки Зодіаку мрії китайський гороскоп
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
