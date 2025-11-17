Які знаки Зодіаку літатимуть від щастя увесь тиждень 17-23 листопада 2025 — гороскоп

Гороскоп для п'яти знаків Зодіаку. Новини.LIVE

Тиждень з 17 по 23 листопада обіцяє стати сповненим надій, світла й внутрішньої гармонії. Початок сезону Стрільця та особлива комбінація планет несуть натхнення, романтику, важливі зустрічі та внутрішнє оновлення. Для п'яти знаків Зодіаку цей період буде особливо сприятливий — щастя їх окрилятиме й штовхатиме до нових звершень.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які знаки Зодіаку накриє хвилею щастя на цьому тижні.

Читайте також:

П'ять знаків Зодіаку, яким найбільше пощастить 17-23 листопада 2025

Скорпіон

Для Скорпіонів тиждень розпочнеться з потужного відчуття власної сили та впевненості. Меркурій знову входить у Скорпіон, дозволяючи вам повернутися до старих планів, переглянути попередні рішення та вдосконалити те, над чим працювали раніше. Це сприятливий час для творчості та натхнення. Ви зможете легко втілювати ідеї, які довго залишалися лише у голові. Венера у Скорпіоні підсилює оптимізм і додає оптимістичного настрою, а Місяць у Стрільці нагадує про важливість турботи про себе: не беріть на себе зайвого. Соціальна активність принесе знайомства, які можуть виявитися дуже важливими.

Стрілець

Ваш сезон нарешті починається, і це миттєво відчувається у вигляді підйому енергії та повернення внутрішнього драйву. Сонце у вашому знаку дарує заряд впевненості та відкриває бажання діяти рішуче.

Це чудовий час, щоб спілкуватися, подорожувати, планувати майбутнє й надихатися новими можливостями. Період ретроградного Меркурія заохочує вас більше медитувати, вести щоденник, зустрічатися з тими, хто справді вам дорогий. Цей тиждень обов'язково принесе подарунки, відкриття та внутрішнє тепло, яке поверне вам відчуття цілеспрямованості.

Козеріг

З 17 по 23 листопада вам захочеться вчитися, розвиватися, шукати нове й упорядковувати своє життя. Цей період висвітлить амбіції та цілі, допомагаючи побачити чіткий напрямок руху. З переходом Сонця у Стрільця з'являється бажання дбати про себе, відновлювати енергію та переглядати графік. Не беріть на себе зайвих завдань — межі зараз важливі як ніколи. До кінця тижня ви отримаєте новий потужний імпульс для створення корисних змін у рутині та професійній сфері.

Телець

Тиждень відкриває двері до оновлення ваших стосунків, партнерств та дружніх зв'язків. Венера — ваш управитель — перебуває в опозиції, створюючи ідеальні умови для зміцнення довіри та поглиблення взаєморозуміння. Це прекрасний час для спільних проєктів, командної роботи та нових ініціатив. Ви зможете досягти набагато більшого, якщо не будете відмовлятися від допомоги. Сонце у Стрільці додає бажання працювати над собою та своїми знаннями. Цей період принесе можливості для розвитку, нових знайомств та яскравих емоцій.

Близнюки

Цей тиждень відкриває для вас двері до нових знайомств, тепліших стосунків і яскравих можливостей. Початок сезону Стрільця висвітлює тему партнерства, тому ви природно притягуватимете до себе цікавих людей, однодумців та потенційних союзників. Також цей період дає потужний заряд у професійній сфері: з'явиться натхнення діяти впевненіше, братися за нові завдання та проявляти себе там, де раніше відчували невпевненість. Це час, коли навіть невеликі зусилля будуть приносити відчутний результат. Сонце підтримує вас, даруючи внутрішню гармонію та відчуття, що ви на правильному шляху.

