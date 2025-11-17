Какие знаки Зодиака будут летать от счастья всю неделю 17-23 ноября 2025 — гороскоп

Гороскоп для пяти знаков Зодиака. Новини.LIVE

Неделя с 17 по 23 ноября обещает стать полной надежд, света и внутренней гармонии. Начало сезона Стрельца и особая комбинация планет несут вдохновение, романтику, важные встречи и внутреннее обновление. Для пяти знаков Зодиака этот период будет особенно благоприятен — счастье будет окрылять их и толкать к новым свершениям.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, какие знаки Зодиака накроет волной счастья на этой неделе.

Пять знаков Зодиака, которым больше всего повезет 17-23 ноября 2025

Скорпион

Для Скорпионов неделя начнется с мощного ощущения собственной силы и уверенности. Меркурий снова входит в Скорпион, позволяя вам вернуться к старым планам, пересмотреть предыдущие решения и усовершенствовать то, над чем работали раньше. Это благоприятное время для творчества и вдохновения. Вы сможете легко воплощать идеи, которые долго оставались только в голове. Венера в Скорпионе усиливает оптимизм и добавляет оптимистического настроения, а Луна в Стрельце напоминает о важности заботы о себе: не берите на себя лишнего. Социальная активность принесет знакомства, которые могут оказаться очень важными.

Стрелец

Ваш сезон наконец-то начинается, и это мгновенно ощущается в виде подъема энергии и возвращения внутреннего драйва. Солнце в вашем знаке дарит заряд уверенности и открывает желание действовать решительно. Это отличное время, чтобы общаться, путешествовать, планировать будущее и вдохновляться новыми возможностями. Период ретроградного Меркурия поощряет вас больше медитировать, вести дневник, встречаться с теми, кто действительно вам дорог. Эта неделя обязательно принесет подарки, открытия и внутреннее тепло, которое вернет вам ощущение целеустремленности.

Козерог

С 17 по 23 ноября вам захочется учиться, развиваться, искать новое и упорядочивать свою жизнь. Этот период высветлит амбиции и цели, помогая увидеть четкое направление движения. С переходом Солнца у Стрельца появляется желание заботиться о себе, восстанавливать энергию и пересматривать график. Не берите на себя лишних задач — границы сейчас важны как никогда. К концу недели вы получите новый мощный импульс для создания полезных изменений в рутине и профессиональной сфере.

Телец

Неделя открывает двери к обновлению ваших отношений, партнерств и дружеских связей. Венера - ваш управитель — находится в оппозиции, создавая идеальные условия для укрепления доверия и углубления взаимопонимания. Это прекрасное время для совместных проектов, командной работы и новых инициатив. Вы сможете достичь гораздо большего, если не будете отказываться от помощи. Солнце в Стрельце добавляет желание работать над собой и своими знаниями. Этот период принесет возможности для развития, новых знакомств и ярких эмоций.

Близнецы

Эта неделя открывает для вас двери к новым знакомствам, более теплым отношениям и ярким возможностям. Начало сезона Стрельца освещает тему партнерства, поэтому вы естественно будете притягивать к себе интересных людей, единомышленников и потенциальных союзников. Также этот период дает мощный заряд в профессиональной сфере: появится вдохновение действовать увереннее, браться за новые задачи и проявлять себя там, где раньше чувствовали неуверенность. Это время, когда даже небольшие усилия будут приносить ощутимый результат. Солнце поддерживает вас, даря внутреннюю гармонию и ощущение, что вы на правильном пути.

