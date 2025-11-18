Какие китайские знаки Зодиака осуществят все мечты до конца недели

Эти китайские знаки Зодиака вскоре осуществят все заветные мечты
Вселенная готовит чрезвычайно приятные сюрпризы для трех китайских знаков Зодиака уже на этой неделе, 18-23 ноября. Новые возможности, неожиданные подарки судьбы и осуществление самых заветных мечтаний становятся реальностью именно сейчас.
YourTango рассказывает, каким знакам Зодиака эта неделя подарит исполнение желаний по китайскому гороскопу.
Восточный гороскоп для трех знаков Зодиака — кто осуществит заветные мечты
Дракон
На этой неделе Дракон получает возможность полностью перезапустить свою жизнь и реализовать давние мечты. Особенно после новолуния 20 ноября, когда открывается шанс изменить как личную, так и профессиональную сферу. Ваши идеи и инициативы будут поддержаны окружающими, поэтому не бойтесь брать на себя лидерство, даже если сначала не совсем понятно, с чего начать. Лучший день для стратегических шагов — среда, 19 ноября. Для положительных результатов обратите внимание на число 1 и используйте изумрудно-зеленый цвет как символ процветания и богатства.
Коза
Коза на этой неделе должна сосредоточиться на сотрудничестве и гармонии во взаимоотношениях, тогда удастся открыть возможности для воплощения заветных желаний. Особенно полезно устанавливать общие цели с близкими, друзьями или коллегами — это поможет поддержать ответственность и достичь желаемого. Лучший день для достижения успеха — суббота, 22 ноября. Обратите внимание на число 8 и носите розовый цвет для концентрации и чистоты намерений.
Петух
Петух на этой неделе должен избегать чрезмерной самокритики и сосредоточиться на процессе развития. Именно так откроются шансы осуществить давние мечты и закрепить свои достижения. Самый сложный знак для взаимодействия — Коза, поэтому будьте осторожны в совместных проектах. Лучший день для признания ваших усилий — суббота, 22 ноября. Число 5 поможет преодолеть трудности и адаптироваться к изменениям. Используйте вещи оттенка слоновой кости как символ ясности мыслей и концентрации.
