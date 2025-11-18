Какие знаки Зодиака получат финансовый успех на этой неделе — гороскоп

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эта неделя, с 18 по 23 ноября, открывает перед некоторыми знаками Зодиака невероятные возможности для финансового роста. Эти счастливчики будут буквально притягивать деньги и выгодные предложения, если будут внимательны к знакам и подсказкам Вселенной. Особое внимание стоит уделить событиям четверга, 20 ноября, когда молодая Луна в Скорпионе создает мощную энергию для перезапуска финансов.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто именно получит финансовый прорыв и как максимально использовать эту неделю.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые станут магнитом для денег

Весы

Это благоприятный период для инвестирования в свое финансовое будущее. Несмотря на ретроградное движение Меркурия, неделя призывает вас очень внимательно работать с бюджетом, пересматривать расходы и инвестиции, упорядочивать все, что требует коррекции. А новолуние 20 ноября дарит шанс укрепить основу вашего будущего благосостояния. Главная задача — создать себе пространство для новых возможностей, которые вскоре придут.

Рыбы

С 21 ноября начинается сезон Стрельца, который приносит Рыбам надежду и поддержку. В течение последних месяцев вы обеспечивали свои финансовые потребности, испытывая значительные нагрузки. Вскоре ситуация изменится: Вселенная преподнесет новые финансовые возможности через карьеру, дополнительный бизнес или инвестиции. Кроме того, возможна поддержка от близких людей или семьи в виде материальной помощи. Эта помощь позволит вам стабилизировать финансы и почувствовать, что не все нужно делать самостоятельно.

Скорпион

В период с 18 по 23 ноября Скорпионам стоит сосредоточиться на новых способах заработка. Сезон Стрельца с 21 ноября открывает перед вами большие финансовые перспективы. Солнце в Стрельце стимулирует инициативу и поиск новых источников дохода. Это может быть фриланс, продажа собственных изделий или другие креативные способы заработка. Проверяйте свои мысли, избегайте негатива и неуверенности — это поможет вам использовать энергию Солнца для финансового роста.

Также делимся другими прогнозами астрологов

Какие знаки Зодиака уже скоро встретят человека из прошлого.

Кто из знаков Зодиака забудет о проблемах до конца ноября.

Каким знакам Зодиака следует уделить время отдыху в последний месяц осени.

Какие знаки Зодиака окунутся в настоящую романтику в ноябре.

Какие знаки Зодиака обретут настоящее счастье в 2026 году.