Видео

Главная Праздники Три знака Зодиака станут магнитом для денег до конца недели

Три знака Зодиака станут магнитом для денег до конца недели

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 13:01
обновлено: 13:00
Какие знаки Зодиака получат финансовый успех на этой неделе — гороскоп
Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Эта неделя, с 18 по 23 ноября, открывает перед некоторыми знаками Зодиака невероятные возможности для финансового роста. Эти счастливчики будут буквально притягивать деньги и выгодные предложения, если будут внимательны к знакам и подсказкам Вселенной. Особое внимание стоит уделить событиям четверга, 20 ноября, когда молодая Луна в Скорпионе создает мощную энергию для перезапуска финансов.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто именно получит финансовый прорыв и как максимально использовать эту неделю.

Знаки Зодиака, которые станут магнитом для денег

Весы

Это благоприятный период для инвестирования в свое финансовое будущее. Несмотря на ретроградное движение Меркурия, неделя призывает вас очень внимательно работать с бюджетом, пересматривать расходы и инвестиции, упорядочивать все, что требует коррекции. А новолуние 20 ноября дарит шанс укрепить основу вашего будущего благосостояния. Главная задача — создать себе пространство для новых возможностей, которые вскоре придут.

Рыбы

С 21 ноября начинается сезон Стрельца, который приносит Рыбам надежду и поддержку. В течение последних месяцев вы обеспечивали свои финансовые потребности, испытывая значительные нагрузки. Вскоре ситуация изменится: Вселенная преподнесет новые финансовые возможности через карьеру, дополнительный бизнес или инвестиции. Кроме того, возможна поддержка от близких людей или семьи в виде материальной помощи. Эта помощь позволит вам стабилизировать финансы и почувствовать, что не все нужно делать самостоятельно.

Скорпион

В период с 18 по 23 ноября Скорпионам стоит сосредоточиться на новых способах заработка. Сезон Стрельца с 21 ноября открывает перед вами большие финансовые перспективы. Солнце в Стрельце стимулирует инициативу и поиск новых источников дохода. Это может быть фриланс, продажа собственных изделий или другие креативные способы заработка. Проверяйте свои мысли, избегайте негатива и неуверенности — это поможет вам использовать энергию Солнца для финансового роста.

Ева Глоба - Редактор
Автор:
Ева Глоба
