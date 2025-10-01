Православний календар жовтень 2025 року - церковні свята, дати за новим і старим стилем

Люди в церкві. Фото: Pinterest

Жовтень багатий на православні свята. Саме цього місяця віряни відзначають Покрову Пресвятої Богородиці, Димитрівську батьківську суботу та день святителя Димитрія Солунського. Важливі дати мають особливе значення як для церковних традицій, так і для народних звичаїв.

Новини.LIVE розповідають, які церковні свята відзначають у жовтні 2025 року, коли їх святкують за новим і старим календарним стилем, і яке значення мають ці дні.

Церковний календар на жовтень 2025 року за новим стилем

1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці, апостола від 70-ти Ананії, ікон Божої Матері Касперівської, Барської та "Ласкава Станіславська".

— Покрова Пресвятої Богородиці, апостола від 70-ти Ананії, ікон Божої Матері Касперівської, Барської та "Ласкава Станіславська". 2 жовтня — священномученик Кипріан, мучениця Юстина та мученик Феоктист.

— священномученик Кипріан, мучениця Юстина та мученик Феоктист. 3 жовтня — священномученик Діонісій Ареопагіт, пресвітер Рустик, диякон Елевферій, преподобний Діонісій Києво-Печерський.

— священномученик Діонісій Ареопагіт, пресвітер Рустик, диякон Елевферій, преподобний Діонісій Києво-Печерський. 4 жовтня — священномученик Ієрофей Афінський, преподобні Елладій і Онисим Києво-Печерські, преподобний Аммон.

— священномученик Ієрофей Афінський, преподобні Елладій і Онисим Києво-Печерські, преподобний Аммон. 5 жовтня — преподобна Харитина Литовська, преподобні Даміан, Єремія і Матвій Києво-Печерські.

— преподобна Харитина Литовська, преподобні Даміан, Єремія і Матвій Києво-Печерські. 6 жовтня — апостол Фома, священномученик Никифор, патріарх Константинопольський.

— апостол Фома, священномученик Никифор, патріарх Константинопольський. 7 жовтня — мученики Сергій і Вакх, преподобний Сергій Києво-Печерський.

— мученики Сергій і Вакх, преподобний Сергій Києво-Печерський. 8 жовтня — преподобна Пелагія.

— преподобна Пелагія. 9 жовтня — апостол Яків Алфеїв.

— апостол Яків Алфеїв. 10 жовтня — мученики Євлампій і Євлампія, святитель Амфілохій Володимир-Волинський, Собор Волинських святих.

— мученики Євлампій і Євлампія, святитель Амфілохій Володимир-Волинський, Собор Волинських святих. 11 жовтня — апостол від 70-ти Филип, святитель Феофан Нікейський, преподобний Феофан Києво-Печерський.

— апостол від 70-ти Филип, святитель Феофан Нікейський, преподобний Феофан Києво-Печерський. 12 жовтня — мученики Пров, Тарх і Андронік Аназарвські.

— мученики Пров, Тарх і Андронік Аназарвські. 13 жовтня — святі отці VII Вселенського собору, преподобний Веніамін Києво-Печерський.

— святі отці VII Вселенського собору, преподобний Веніамін Києво-Печерський. 14 жовтня — великомучениця Параскева Сербська, преподобний Микола Святоша.

— великомучениця Параскева Сербська, преподобний Микола Святоша. 15 жовтня — преподобний Євфимій Солунський, мученик Лукіан Антіохійський, священномученик Лукіан Києво-Печерський.

— преподобний Євфимій Солунський, мученик Лукіан Антіохійський, священномученик Лукіан Києво-Печерський. 16 жовтня — мученик Лонгін сотник, преподобний Лонгін Києво-Печерський.

— мученик Лонгін сотник, преподобний Лонгін Києво-Печерський. 17 жовтня — пророк Осія, день Косми і Даміана, преподобномученик Андрій Критський.

— пророк Осія, день Косми і Даміана, преподобномученик Андрій Критський. 18 жовтня — апостол і євангеліст Лука.

— апостол і євангеліст Лука. 19 жовтня — пророк Іоїль, мученик Уар та інші.

— пророк Іоїль, мученик Уар та інші. 20 жовтня — великомученик Артемій Антіохійський.

— великомученик Артемій Антіохійський. 21 жовтня — преподобний Іларіон Великий, перенесення мощей святителя Іларіона Київського.

— преподобний Іларіон Великий, перенесення мощей святителя Іларіона Київського. 22 жовтня — святитель Аверкій Ієрапольський, сім Ефеських отроків, святитель Рафаїл Заборовський.

— святитель Аверкій Ієрапольський, сім Ефеських отроків, святитель Рафаїл Заборовський. 23 жовтня — апостол Яків, брат Господній.

— апостол Яків, брат Господній. 24 жовтня — мученик Арефа та з ним 4299 мучеників, ікона Божої Матері "Всіх скорботних радість".

— мученик Арефа та з ним 4299 мучеників, ікона Божої Матері "Всіх скорботних радість". 25 жовтня — мученики Маркіян і Мартирій, Димитрівська батьківська субота.

— мученики Маркіян і Мартирій, Димитрівська батьківська субота. 26 жовтня — великомученик Димитрій Солунський, преподобний Феофіл Києво-Печерський.

— великомученик Димитрій Солунський, преподобний Феофіл Києво-Печерський. 27 жовтня — преподобний Нестор Літописець Києво-Печерський.

— преподобний Нестор Літописець Києво-Печерський. 28 жовтня — великомучениця Параскева Іконійська, преподобний Іов Почаївський, святитель Димитрій Ростовський.

— великомучениця Параскева Іконійська, преподобний Іов Почаївський, святитель Димитрій Ростовський. 29 жовтня — преподобномучениця Анастасія Римляниня.

— преподобномучениця Анастасія Римляниня. 30 жовтня — святитель Зиновій та його сестра Зиновія.

— святитель Зиновій та його сестра Зиновія. 31 жовтня — преподобні Спиридон і Никодим Києво-Печерські, Петро Калнишевський.

Церковний календар на жовтень 2025 року за старим стилем

1 жовтня — преподобний Євменій Гортинський, Молченська ікона Божої Матері.

— преподобний Євменій Гортинський, Молченська ікона Божої Матері. 2 жовтня — мученики Трохим, Саватій і Доримедонт, князь Ігор Чернігівський.

— мученики Трохим, Саватій і Доримедонт, князь Ігор Чернігівський. 3 жовтня — мученики Михайло та боярин Феодор Чернігівські, князь Олег Романович.

— мученики Михайло та боярин Феодор Чернігівські, князь Олег Романович. 4 жовтня — апостол від 70-ти Кодрат, знайдення мощей святителя Димитрія Ростовського.

— апостол від 70-ти Кодрат, знайдення мощей святителя Димитрія Ростовського. 5 жовтня — пророк Іона.

— пророк Іона. 6 жовтня — зачаття святого Іоана Хрестителя.

— зачаття святого Іоана Хрестителя. 7 жовтня — рівноапостольна Фекла, преподобний Феодосій Манявський.

— рівноапостольна Фекла, преподобний Феодосій Манявський. 8 жовтня — преподобна Єфросинія Олександрійська.

— преподобна Єфросинія Олександрійська. 9 жовтня — апостол і євангеліст Іоан Богослов.

— апостол і євангеліст Іоан Богослов. 10 жовтня — мученик Каллістрат і дружина його.

— мученик Каллістрат і дружина його. 11 жовтня — Собор преподобних Києво-Печерських (Ближні печери).

— Собор преподобних Києво-Печерських (Ближні печери). 12 жовтня — преподобний Кіріак Пустельник.

— преподобний Кіріак Пустельник. 13 жовтня — святитель Михаїл, перший митрополит Київський.

— святитель Михаїл, перший митрополит Київський. 14 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці.

— Покрова Пресвятої Богородиці. 15 жовтня — священномученик Кипріан та мучениця Юстина.

— священномученик Кипріан та мучениця Юстина. 16 жовтня — священномученик Діонісій Ареопагіт, преподобний Діонісій Києво-Печерський.

— священномученик Діонісій Ареопагіт, преподобний Діонісій Києво-Печерський. 17 жовтня — священномученик Ієрофей, преподобні Елладій і Онисим.

— священномученик Ієрофей, преподобні Елладій і Онисим. 18 жовтня — преподобна Харитина Литовська, преподобні Даміан, Єремія і Матвій Києво-Печерські.

— преподобна Харитина Литовська, преподобні Даміан, Єремія і Матвій Києво-Печерські. 19 жовтня — апостол Фома.

— апостол Фома. 20 жовтня — мученики Сергій і Вакх.

— мученики Сергій і Вакх. 21 жовтня — преподобна Пелагія.

— преподобна Пелагія. 22 жовтня — апостол Яків Алфеїв.

— апостол Яків Алфеїв. 23 жовтня — мученики Євлампій і Євлампія.

— мученики Євлампій і Євлампія. 24 жовтня — апостол від 70-ти Филип, святитель Феофан, преподобний Феофан Києво-Печерський.

— апостол від 70-ти Филип, святитель Феофан, преподобний Феофан Києво-Печерський. 25 жовтня — мученики Пров, Тарх і Андронік.

— мученики Пров, Тарх і Андронік. 26 жовтня — святі отці VII Вселенського собору, преподобний Веніамін Києво-Печерський.

— святі отці VII Вселенського собору, преподобний Веніамін Києво-Печерський. 27 жовтня — великомучениця Параскева Сербська, преподобний Микола Святоша.

— великомучениця Параскева Сербська, преподобний Микола Святоша. 28 жовтня — мученик Лукіан Антіохійський, священномученик Лукіан Києво-Печерський.

— мученик Лукіан Антіохійський, священномученик Лукіан Києво-Печерський. 29 жовтня — мученик Лонгін сотник, преподобний Лонгін Києво-Печерський.

— мученик Лонгін сотник, преподобний Лонгін Києво-Печерський. 30 жовтня — пророк Осія, Косма і Даміан, преподобномученик Андрій Критський.

— пророк Осія, Косма і Даміан, преподобномученик Андрій Критський. 31 жовтня — апостол і євангеліст Лука.

Найважливіші свята жовтня

Покрова Пресвятої Богородиці

Одне з найбільш шанованих свят в Україні. У народі Покрова вважається захисницею воїнів і всієї країни. Вона символізує небесний захист та опіку.

Димитрівська батьківська субота

Особливий день поминання всіх померлих. У храмах відбуваються заупокійні служби, віряни моляться за душі рідних та близьких.

День святителя Димитрія Солунського

26 жовтня вшановують пам’ять святого воїна-мученика, покровителя християн, який загинув за віру у IV столітті. В Україні це свято має велику вагу, особливо серед православних громад.

Церковний календар жовтня 2025 року охоплює як великі свята — Покрову, Димитрівську суботу, день святителя Димитрія, так і дні пам’яті багатьох святих. Вони нагадують про духовну спадщину, молитву й традиції, що формували українську культуру протягом століть.

