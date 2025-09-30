День захисників і захисниць України 2025 - що не можна говорити і як не варто вітати військових

Український військовий, який повернувся з фронту, цілує доньку. Фото: Depositphotos

Щороку 1 жовтня українці вітають своїх героїв із Днем захисників і захисниць. Але навіть із добрими намірами люди часто говорять недоречні речі, які можуть образити.

Новини.LIVE пояснює, які привітання у цей день вважаються образливими або недоречними.

Чому варто замислитись над словами

День захисника України — це не лише свято, а й нагадування про тих, хто щодня ризикує життям заради нашої безпеки. Невдале привітання може зачепити, образити або здатися формальністю. Тому варто замислитися, перш ніж щось писати чи казати.

Як не варто вітати військових: приклади

Порожні фрази на кшталт "зі святом"

Коли кажуть лише "зі святом", це звучить так, ніби мова йде про Новий рік чи День народження. Таке привітання виглядає холодно й формально. Для військових важливо відчувати, що їхню службу й ризик цінують, а не сприймають як формальність у календарі.

Жарти та меми

Багатьом цивільним здається доречним "розрядити атмосферу" картинкою чи жартом. Але для людини, яка щойно повернулася з фронту, це може стати нагадуванням про травми та втрати. Будь-який гумор на тему війни краще залишити осторонь, бо він здатен ранити більше, ніж мовчання.

Побажання "швидше повернутися будь-якою ціною"

На перший погляд це звучить як турбота. Але для військового такі слова означають — "аби що, аби ти був вдома", навіть якщо ціна цьому — поразка чи поранення. Це створює психологічний тиск і відчуття, що люди не розуміють реалій служби.

Згадки про політику

Коли у привітаннях починають говорити "це все через владу" або "от би іншого президента", це сприймається як приниження жертви військових. Вони воюють не за політиків, а за країну і за життя людей. Політичні оцінки в цей день лише відштовхують.

Надмірний пафос

Фрази на кшталт "ви безсмертні лицарі світла" звучать театрально, а не щиро. Військові не шукають слави, їм важлива підтримка і вдячність. Пафос часто виглядає як шаблон, який повторюють без розуміння. Це знецінює справжню емоцію.

Побажання, що ігнорують реальність

Слова "не хвилюйся, скоро все закінчиться" можуть здаватися підбадьоренням, але насправді вони знецінюють досвід людей на фронті. Військові краще за всіх розуміють, що війна — це довга й важка історія, і їм боляче чути, коли інші закривають очі на реальність.

Як правильно вітати військових

Подякуйте щиро — скажіть "дякую за захист".

Побажайте здоров’я, сил і безпеки.

Згадайте про гордість і вдячність суспільства.

Використовуйте прості та зрозумілі слова.

У День захисника України важливі не формальні привітання, а щирі слова подяки. Уникайте кліше, жартів чи зайвого пафосу. Найцінніше для військових — відчувати підтримку і знати, що їхня праця та жертва не марні.

