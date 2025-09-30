День защитников и защитниц Украины 2025 - что нельзя говорить и как не стоит поздравлять военных

Украинский военный, который вернулся с фронта, целует дочь. Фото: Depositphotos

Ежегодно 1 октября украинцы поздравляют своих героев с Днем защитников и защитниц. Но даже с добрыми намерениями люди часто говорят неуместные вещи, которые могут обидеть.

Новини.LIVE объясняет, какие поздравления в этот день считаются оскорбительными или неуместными.

Почему стоит задуматься над словами

День защитника Украины — это не только праздник, но и напоминание о тех, кто ежедневно рискует жизнью ради нашей безопасности. Неудачное поздравление может задеть, обидеть или показаться формальностью. Поэтому стоит задуматься, прежде чем что-то писать или говорить.

Как не стоит приветствовать военных: примеры

Пустые фразы вроде "с праздником"

Когда говорят только "с праздником", это звучит так, будто речь идет о Новом годе или Дне рождения. Такое поздравление выглядит холодно и формально. Для военных важно чувствовать, что их службу и риск ценят, а не воспринимают как формальность в календаре.

Шутки и мемы

Многим гражданским кажется уместным "разрядить атмосферу" картинкой или шуткой. Но для человека, который только что вернулся с фронта, это может стать напоминанием о травмах и потерях. Любой юмор на тему войны лучше оставить в стороне, потому что он способен ранить больше, чем молчание.

Пожелание "скорее вернуться любой ценой"

На первый взгляд это звучит как забота. Но для военного такие слова означают — "лишь бы ты был дома", даже если цена этому - поражение или ранение. Это создает психологическое давление и ощущение, что люди не понимают реалий службы.

Упоминания о политике

Когда в поздравлениях начинают говорить "это все из-за власти" или "вот бы другого президента", это воспринимается как унижение жертвы военных. Они воюют не за политиков, а за страну и за жизнь людей. Политические оценки в этот день только отталкивают.

Чрезмерный пафос

Фразы вроде "вы бессмертные рыцари света" звучат театрально, а не искренне. Военные не ищут славы, им важна поддержка и благодарность. Пафос часто выглядит как шаблон, который повторяют без понимания. Это обесценивает настоящую эмоцию.

Пожелания, игнорирующие реальность

Слова "не волнуйся, скоро все закончится" могут казаться ободрением, но на самом деле они обесценивают опыт людей на фронте. Военные лучше всех понимают, что война — это долгая и тяжелая история, и им больно слышать, когда другие закрывают глаза на реальность.

Как правильно поздравлять военных

Поблагодарите искренне — скажите "спасибо за защиту".

Пожелайте здоровья, сил и безопасности.

Вспомните о гордости и благодарности общества.

Используйте простые и понятные слова.

В День защитника Украины важны не формальные поздравления, а искренние слова благодарности. Избегайте клише, шуток или лишнего пафоса. Самое ценное для военных — чувствовать поддержку и знать, что их труд и жертва не напрасны.

