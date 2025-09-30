Видео
Главная Праздники Какой сегодня праздник 30 сентября в Украине — что нельзя делать

Какой сегодня праздник 30 сентября в Украине — что нельзя делать

Ua ru
Дата публикации 30 сентября 2025 06:59
Какой сегодня церковный праздник 30 сентября 2025 - приметы и что нельзя делать
Человек ставит свечу в церкви. Фото: Freepik

30 сентября в Украине отмечают важную дату церковного календаря. День имеет давние духовные и народные традиции, с которыми связаны молитвы, обряды и приметы. Именно в этот день украинцы просят о мире в доме, здоровье и защите от бед.

Новини.LIVE рассказывает, какой сегодня церковный праздник, что стоит сделать дома и чего нельзя делать в этот день.

Читайте также:

Церковный праздник 30 сентября

По новому календарю православные отмечают день памяти святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Именно он вместе с князем Владимиром Великим крестил Киевскую Русь и заложил основы христианства на этих землях. Святитель активно строил храмы и монастыри, проповедовал в Киеве, Новгороде и Ростове. Умер Михаил в 991 году, а его мощи хранятся в Успенском соборе Киево-Печерской лавры.

Также в этот день вспоминают священномученика Григория, просветителя Армении, и мучениц Рипсимию, Гаянию и их подруг.

Традиции и что нужно сделать в доме

В народе 30 сентября прозвали Михаил-соломенный. Когда-то в этот день меняли солому в матрасах, сжигали старую и застилали новую, веря, что это защищает от бед и болезней.

По народным обычаям в этот день рекомендуют:

  • искупаться и одеть чистую одежду;
  • сменить постельное белье;
  • искупать детей, чтобы зима прошла без болезней;
  • навести порядок в доме;
  • окропить порог святой водой для защиты от злых сил.

Такие традиции считались оберегами для семьи и дома.

Чего нельзя делать 30 сентября

Церковь и народные обычаи предостерегают от негативных действий в этот день.
Нельзя:

  • ссориться, ругаться или завидовать;
  • отказывать в помощи и проявлять жадность;
  • начинать ремонт или строительство, чтобы избежать убытков;
  • носить грязную или заношенную одежду;
  • лениться и уклоняться от работы.

Считалось также, что сломанные деревья или вырванные с корнями растения в этот день — признак присутствия темных сил.

Приметы 30 сентября

По погоде в этот день определяли, какой будет зима:

  • журавли улетели на юг — скоро похолодает и зима будет лютой;
  • сухая и теплая погода — зима придет позже;
  • дождливый день — зимой будет много снега;
  • пасмурное утро — впереди еще теплые дни;
  • луны не видно из-за тумана — к непогоде.

В народе верили: если на Михаила выпадет первый снег, настоящая зима наступит нескоро.

Церковный праздник 30 сентября имеет глубокий духовный смысл и одновременно сохраняет народные традиции. В этот день важно навести порядок в доме, обновить белье и молиться о мире и здоровье. А ссоры, зависть и небрежность в быту считались категорически запрещенными. Приметы погоды, которые наблюдали наши предки в этот день, и сегодня остаются частью украинского календаря.

традиции народные приметы запреты 30 сентября праздник
Михаил Чудов - Редактор
Автор:
Михаил Чудов
