Головна Свята Яке сьогодні свято 30 вересня в Україні — що не можна робити

Яке сьогодні свято 30 вересня в Україні — що не можна робити

Ua ru
Дата публікації: 30 вересня 2025 06:59
Яке сьогодні церковне свято 30 вересеня 2025 - прикмети та що не можна робити
Людина ставить свічку в церкві. Фото: Freepik

30 вересня в Україні відзначають важливу дату церковного календаря. День має давні духовні та народні традиції, з якими пов’язані молитви, обряди й прикмети. Саме цього дня українці просять про мир у домі, здоров’я та захист від бід.

Новини.LIVE розповідає, яке сьогодні церковне свято, що варто зробити вдома та чого не можна робити у цей день.

Церковне свято 30 вересня

За новим календарем православні відзначають день пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Саме він разом з князем Володимиром Великим хрестив Київську Русь та заклав основи християнства на цих землях. Святитель активно будував храми й монастирі, проповідував у Києві, Новгороді та Ростові. Помер Михаїл у 991 році, а його мощі зберігаються в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Також цього дня згадують священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, і мучениць Ріпсімію, Гаянію та їхніх подруг.

Традиції та що потрібно зробити в домі

У народі 30 вересня прозвали Михайло-солом’яний. Колись цього дня міняли солому в матрацах, спалювали стару і застеляли нову, вірячи, що це захищає від бід і хвороб.

За народними звичаями в цей день рекомендують:

  • покупатися та одягнути чистий одяг;
  • змінити постільну білизну;
  • викупати дітей, щоб зима минула без хвороб;
  • навести лад у домі;
  • окропити поріг святою водою для захисту від злих сил.

Такі традиції вважалися оберегами для сім’ї та оселі.

Чого не можна робити 30 вересня

Церква і народні звичаї застерігають від негативних дій у цей день.
Не можна:

  • сваритися, лаятися чи заздрити;
  • відмовляти у допомозі та проявляти жадібність;
  • починати ремонт або будівництво, щоб уникнути збитків;
  • носити брудний чи заношений одяг;
  • лінуватися та ухилятися від роботи.

Вважалося також, що зламані дерева чи вирвані з корінням рослини цього дня — ознака присутності темних сил.

Прикмети 30 вересня

За погодою цього дня визначали, якою буде зима:

  • журавлі полетіли на південь — скоро похолодає і зима буде лютою;
  • суха й тепла погода — зима прийде пізніше;
  • дощовий день — взимку буде багато снігу;
  • похмурий ранок — попереду ще теплі дні;
  • місяця не видно через туман — на негоду.

У народі вірили: якщо на Михайла випаде перший сніг, справжня зима настане нескоро.

Церковне свято 30 вересня має глибокий духовний зміст і водночас зберігає народні традиції. У цей день важливо навести лад у домі, оновити білизну й молитися про мир та здоров’я. А сварки, заздрість і недбалість у побуті вважалися категорично забороненими. Прикмети погоди, що спостерігали наші предки цього дня, й сьогодні залишаються частиною українського календаря.

традиції народні прикмети заборони 30 вересня свято
Михайло Чудов - Редактор
Автор:
Михайло Чудов
