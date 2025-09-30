Яке сьогодні церковне свято 30 вересеня 2025 - прикмети та що не можна робити

Людина ставить свічку в церкві. Фото: Freepik

30 вересня в Україні відзначають важливу дату церковного календаря. День має давні духовні та народні традиції, з якими пов’язані молитви, обряди й прикмети. Саме цього дня українці просять про мир у домі, здоров’я та захист від бід.

Церковне свято 30 вересня

За новим календарем православні відзначають день пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Саме він разом з князем Володимиром Великим хрестив Київську Русь та заклав основи християнства на цих землях. Святитель активно будував храми й монастирі, проповідував у Києві, Новгороді та Ростові. Помер Михаїл у 991 році, а його мощі зберігаються в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.

Також цього дня згадують священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, і мучениць Ріпсімію, Гаянію та їхніх подруг.

Традиції та що потрібно зробити в домі

У народі 30 вересня прозвали Михайло-солом’яний. Колись цього дня міняли солому в матрацах, спалювали стару і застеляли нову, вірячи, що це захищає від бід і хвороб.

За народними звичаями в цей день рекомендують:

покупатися та одягнути чистий одяг;

змінити постільну білизну;

викупати дітей, щоб зима минула без хвороб;

навести лад у домі;

окропити поріг святою водою для захисту від злих сил.

Такі традиції вважалися оберегами для сім’ї та оселі.

Чого не можна робити 30 вересня

Церква і народні звичаї застерігають від негативних дій у цей день.

Не можна:

сваритися, лаятися чи заздрити;

відмовляти у допомозі та проявляти жадібність;

починати ремонт або будівництво, щоб уникнути збитків;

носити брудний чи заношений одяг;

лінуватися та ухилятися від роботи.

Вважалося також, що зламані дерева чи вирвані з корінням рослини цього дня — ознака присутності темних сил.

Прикмети 30 вересня

За погодою цього дня визначали, якою буде зима:

журавлі полетіли на південь — скоро похолодає і зима буде лютою;

суха й тепла погода — зима прийде пізніше;

дощовий день — взимку буде багато снігу;

похмурий ранок — попереду ще теплі дні;

місяця не видно через туман — на негоду.

У народі вірили: якщо на Михайла випаде перший сніг, справжня зима настане нескоро.

Церковне свято 30 вересня має глибокий духовний зміст і водночас зберігає народні традиції. У цей день важливо навести лад у домі, оновити білизну й молитися про мир та здоров’я. А сварки, заздрість і недбалість у побуті вважалися категорично забороненими. Прикмети погоди, що спостерігали наші предки цього дня, й сьогодні залишаються частиною українського календаря.