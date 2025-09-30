Яке сьогодні церковне свято 30 вересеня 2025 - прикмети та що не можна робити

Яке сьогодні свято 30 вересня в Україні — що не можна робити
30 вересня в Україні відзначають важливу дату церковного календаря. День має давні духовні та народні традиції, з якими пов’язані молитви, обряди й прикмети. Саме цього дня українці просять про мир у домі, здоров’я та захист від бід.
Новини.LIVE розповідає, яке сьогодні церковне свято, що варто зробити вдома та чого не можна робити у цей день.
Церковне свято 30 вересня
За новим календарем православні відзначають день пам’яті святителя Михаїла, першого митрополита Київського. Саме він разом з князем Володимиром Великим хрестив Київську Русь та заклав основи християнства на цих землях. Святитель активно будував храми й монастирі, проповідував у Києві, Новгороді та Ростові. Помер Михаїл у 991 році, а його мощі зберігаються в Успенському соборі Києво-Печерської лаври.
Також цього дня згадують священномученика Григорія, просвітителя Вірменії, і мучениць Ріпсімію, Гаянію та їхніх подруг.
Традиції та що потрібно зробити в домі
У народі 30 вересня прозвали Михайло-солом’яний. Колись цього дня міняли солому в матрацах, спалювали стару і застеляли нову, вірячи, що це захищає від бід і хвороб.
За народними звичаями в цей день рекомендують:
- покупатися та одягнути чистий одяг;
- змінити постільну білизну;
- викупати дітей, щоб зима минула без хвороб;
- навести лад у домі;
- окропити поріг святою водою для захисту від злих сил.
Такі традиції вважалися оберегами для сім’ї та оселі.
Чого не можна робити 30 вересня
Церква і народні звичаї застерігають від негативних дій у цей день.
Не можна:
- сваритися, лаятися чи заздрити;
- відмовляти у допомозі та проявляти жадібність;
- починати ремонт або будівництво, щоб уникнути збитків;
- носити брудний чи заношений одяг;
- лінуватися та ухилятися від роботи.
Вважалося також, що зламані дерева чи вирвані з корінням рослини цього дня — ознака присутності темних сил.
Прикмети 30 вересня
За погодою цього дня визначали, якою буде зима:
- журавлі полетіли на південь — скоро похолодає і зима буде лютою;
- суха й тепла погода — зима прийде пізніше;
- дощовий день — взимку буде багато снігу;
- похмурий ранок — попереду ще теплі дні;
- місяця не видно через туман — на негоду.
У народі вірили: якщо на Михайла випаде перший сніг, справжня зима настане нескоро.
Церковне свято 30 вересня має глибокий духовний зміст і водночас зберігає народні традиції. У цей день важливо навести лад у домі, оновити білизну й молитися про мир та здоров’я. А сварки, заздрість і недбалість у побуті вважалися категорично забороненими. Прикмети погоди, що спостерігали наші предки цього дня, й сьогодні залишаються частиною українського календаря.
