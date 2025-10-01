З Днем захисника 2025 - красиві привітання у прозі й віршах

День захисника України 2025 — щирі привітання у прозі й віршах
1 жовтня 2025 року в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Це свято мужності, сили та вдячності тим, хто оберігає нашу країну від ворога. У цей день вшановують військових, добровольців і всіх, хто стоїть на захисті держави. День захисника став символом незламності та підтримки українського народу, коли слова подяки звучать особливо щиро.
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 у прозі
- "Дякую за твою мужність і незламність. Бажаю здоров’я, сили й надійних побратимів поруч".
- "Слава Україні та її захисникам! Хай кожен день приносить упевненість, тепло і підтримку близьких".
- "Твоя відвага захищає нас усіх. Бажаю спокою в серці та віри у світле майбутнє".
- "Дякую за твій захист і відданість Україні. Хай цей день буде наповнений вдячністю та шаною".
- "Вітаю зі святом! Хай життя дарує тобі здоров’я, сили й надію, а поруч завжди будуть рідні й друзі".
- "Щиро дякую за відвагу й мужність. Нехай у твоєму житті буде більше радості, добра й тепла".
- "Хай цей день нагадує, що твоя сила і незламність цінуються кожним. Бажаю віри, оптимізму й внутрішнього спокою".
- "Дякую за твій щоденний подвиг. Хай Господь береже тебе, а доля дарує мир і підтримку від людей навколо".
Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 у віршах
Хай мирне небо сяє над тобою,
А серце гріє щира доброта.
Нехай дорога буде світлою й простою,
І обіймає рідна сторона.
***
Ти — захист і надія України,
Твоїм плечем тримається наш край.
Нехай у дні важкі приходить сила,
А поруч буде віра і наш рай.
***
Хай крок твій буде впевненим і сильним,
А день дарує радість і тепло.
Ти вартий слів подяки найсвітліших,
Щоб щастя завжди поруч йшло.
***
Твоїй відвазі дякує країна,
За тишу ночі й сонце у вікні.
Хай доля щедро щастям обдарує,
І будуть світлі сни щораз тобі.
***
Хай цей день нагадує про силу,
Яку в душі носиш щодоби.
Нехай життя дарує тільки милість,
І бережуть тебе світи.
***
Твоїй любові й сміливим крокам
Схиляється вдячний народ.
Хай мир і спокій будуть довкола,
А серце береже Господь.
Як можна привітати у цей день
- Надішліть щире повідомлення у прозі.
- Оберіть вірш і підпишіть ним святкову листівку.
- Запишіть відеопривітання українською.
- Поділіться теплими словами у соцмережах.
День захисника України 2025 — це нагода висловити вдячність військовим і рідним за їхню силу та відвагу. Привітання у прозі й віршах допоможуть зробити це щиро та красиво українською мовою.
