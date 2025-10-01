З Днем захисника 2025 - красиві привітання у прозі й віршах

Українські захисники. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

1 жовтня 2025 року в Україні відзначають День захисників і захисниць України. Це свято мужності, сили та вдячності тим, хто оберігає нашу країну від ворога. У цей день вшановують військових, добровольців і всіх, хто стоїть на захисті держави. День захисника став символом незламності та підтримки українського народу, коли слова подяки звучать особливо щиро.

Новини.LIVE зібрали добірку привітань у прозі та віршах, якими можна поділитися з рідними, друзями чи військовими.

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 у прозі

"Дякую за твою мужність і незламність. Бажаю здоров’я, сили й надійних побратимів поруч".

"Слава Україні та її захисникам! Хай кожен день приносить упевненість, тепло і підтримку близьких".

"Твоя відвага захищає нас усіх. Бажаю спокою в серці та віри у світле майбутнє".

"Дякую за твій захист і відданість Україні. Хай цей день буде наповнений вдячністю та шаною".

"Вітаю зі святом! Хай життя дарує тобі здоров’я, сили й надію, а поруч завжди будуть рідні й друзі".

"Щиро дякую за відвагу й мужність. Нехай у твоєму житті буде більше радості, добра й тепла".

"Хай цей день нагадує, що твоя сила і незламність цінуються кожним. Бажаю віри, оптимізму й внутрішнього спокою".

"Дякую за твій щоденний подвиг. Хай Господь береже тебе, а доля дарує мир і підтримку від людей навколо".

Привітання з Днем захисників і захисниць України 2025 у віршах

Хай мирне небо сяє над тобою,

А серце гріє щира доброта.

Нехай дорога буде світлою й простою,

І обіймає рідна сторона.

***

Ти — захист і надія України,

Твоїм плечем тримається наш край.

Нехай у дні важкі приходить сила,

А поруч буде віра і наш рай.

***

Хай крок твій буде впевненим і сильним,

А день дарує радість і тепло.

Ти вартий слів подяки найсвітліших,

Щоб щастя завжди поруч йшло.

***

Твоїй відвазі дякує країна,

За тишу ночі й сонце у вікні.

Хай доля щедро щастям обдарує,

І будуть світлі сни щораз тобі.

***

Хай цей день нагадує про силу,

Яку в душі носиш щодоби.

Нехай життя дарує тільки милість,

І бережуть тебе світи.

***

Твоїй любові й сміливим крокам

Схиляється вдячний народ.

Хай мир і спокій будуть довкола,

А серце береже Господь.

Як можна привітати у цей день

Надішліть щире повідомлення у прозі.

Оберіть вірш і підпишіть ним святкову листівку.

Запишіть відеопривітання українською.

Поділіться теплими словами у соцмережах.

День захисника України 2025 — це нагода висловити вдячність військовим і рідним за їхню силу та відвагу. Привітання у прозі й віршах допоможуть зробити це щиро та красиво українською мовою.

Також ми розповідали про те, як не варто вітати військових із Днем захисників України.