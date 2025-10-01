С Днем защитника 2025 - красивые поздравления в прозе и стихах

Украинские защитники. Фото: Сухопутные войска ВСУ

1 октября 2025 года в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Это праздник мужества, силы и благодарности тем, кто защищает нашу страну от врага. В этот день поздравляют военных, добровольцев и всех, кто стоит на защите государства. День защитника стал символом несокрушимости и поддержки украинского народа, когда слова благодарности звучат особенно искренне.

Новини.LIVE собрали подборку поздравлений в прозе и стихах, которыми можно поделиться с родными, друзьями или военными.

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 в прозе

"Спасибо за твое мужество и несокрушимость. Желаю здоровья, силы и надежных собратьев рядом".

"Слава Украине и ее защитникам! Пусть каждый день приносит уверенность, тепло и поддержку близких".

"Твоя отвага защищает нас всех. Желаю покоя в сердце и веры в светлое будущее".

"Спасибо за твою защиту и преданность Украине. Пусть этот день будет наполнен благодарностью и уважением".

"Поздравляю с праздником! Пусть жизнь дарит тебе здоровье, силы и надежду, а рядом всегда будут родные и друзья".

"Спасибо за отвагу и мужество. Пусть в твоей жизни будет больше радости, добра и тепла".

"Пусть этот день напоминает, что твоя сила и несокрушимость ценятся каждым. Желаю веры, оптимизма и внутреннего спокойствия".

"Спасибо за твой ежедневный подвиг. Пусть Господь хранит тебя, а судьба дарит мир и поддержку от людей вокруг".

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 в стихах

Хай мирне небо сяє над тобою,

А серце гріє щира доброта.

Нехай дорога буде світлою й простою,

І обіймає рідна сторона.

***

Ти — захист і надія України,

Твоїм плечем тримається наш край.

Нехай у дні важкі приходить сила,

А поруч буде віра і наш рай.

***

Хай крок твій буде впевненим і сильним,

А день дарує радість і тепло.

Ти вартий слів подяки найсвітліших,

Щоб щастя завжди поруч йшло.

***

Твоїй відвазі дякує країна,

За тишу ночі й сонце у вікні.

Хай доля щедро щастям обдарує,

І будуть світлі сни щораз тобі.

***

Хай цей день нагадує про силу,

Яку в душі носиш щодоби.

Нехай життя дарує тільки милість,

І бережуть тебе світи.

***

Твоїй любові й сміливим крокам

Схиляється вдячний народ.

Хай мир і спокій будуть довкола,

А серце береже Господь.

Как можно поздравить в этот день

Отправьте искреннее сообщение в прозе.

Выберите стихотворение и подпишите им праздничную открытку.

Запишите видеопоздравление на украинском языке.

Поделитесь теплыми словами в соцсетях.

День защитника Украины 2025 — это возможность выразить благодарность военным и родным за их силу и отвагу. Поздравления в прозе и стихах помогут сделать это искренне и красиво на украинском языке.

