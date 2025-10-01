Видео
День защитника Украины 2025 — поздравления в прозе и стихах

День защитника Украины 2025 — поздравления в прозе и стихах

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 12:23
С Днем защитника 2025 - красивые поздравления в прозе и стихах
Украинские защитники. Фото: Сухопутные войска ВСУ

1 октября 2025 года в Украине отмечают День защитников и защитниц Украины. Это праздник мужества, силы и благодарности тем, кто защищает нашу страну от врага. В этот день поздравляют военных, добровольцев и всех, кто стоит на защите государства. День защитника стал символом несокрушимости и поддержки украинского народа, когда слова благодарности звучат особенно искренне.

Новини.LIVE собрали подборку поздравлений в прозе и стихах, которыми можно поделиться с родными, друзьями или военными.

Читайте также:

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 в прозе

  • "Спасибо за твое мужество и несокрушимость. Желаю здоровья, силы и надежных собратьев рядом".
  • "Слава Украине и ее защитникам! Пусть каждый день приносит уверенность, тепло и поддержку близких".
  • "Твоя отвага защищает нас всех. Желаю покоя в сердце и веры в светлое будущее".
  • "Спасибо за твою защиту и преданность Украине. Пусть этот день будет наполнен благодарностью и уважением".
  • "Поздравляю с праздником! Пусть жизнь дарит тебе здоровье, силы и надежду, а рядом всегда будут родные и друзья".
  • "Спасибо за отвагу и мужество. Пусть в твоей жизни будет больше радости, добра и тепла".
  • "Пусть этот день напоминает, что твоя сила и несокрушимость ценятся каждым. Желаю веры, оптимизма и внутреннего спокойствия".
  • "Спасибо за твой ежедневный подвиг. Пусть Господь хранит тебя, а судьба дарит мир и поддержку от людей вокруг".

Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины 2025 в стихах

Хай мирне небо сяє над тобою,
А серце гріє щира доброта.
Нехай дорога буде світлою й простою,
І обіймає рідна сторона.

***

Ти — захист і надія України,
Твоїм плечем тримається наш край.
Нехай у дні важкі приходить сила,
А поруч буде віра і наш рай.

***

Хай крок твій буде впевненим і сильним,
А день дарує радість і тепло.
Ти вартий слів подяки найсвітліших,
Щоб щастя завжди поруч йшло.

***

Твоїй відвазі дякує країна,
За тишу ночі й сонце у вікні.
Хай доля щедро щастям обдарує,
І будуть світлі сни щораз тобі.

***

Хай цей день нагадує про силу,
Яку в душі носиш щодоби.
Нехай життя дарує тільки милість,
І бережуть тебе світи.

***

Твоїй любові й сміливим крокам
Схиляється вдячний народ.
Хай мир і спокій будуть довкола,
А серце береже Господь.

Как можно поздравить в этот день

  • Отправьте искреннее сообщение в прозе.
  • Выберите стихотворение и подпишите им праздничную открытку.
  • Запишите видеопоздравление на украинском языке.
  • Поделитесь теплыми словами в соцсетях.

День защитника Украины 2025 — это возможность выразить благодарность военным и родным за их силу и отвагу. Поздравления в прозе и стихах помогут сделать это искренне и красиво на украинском языке.

Также мы рассказывали о том, как не стоит поздравлять военных с Днем защитников Украины.

