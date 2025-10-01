Православный календарь октябрь 2025 года - церковные праздники, даты по новому и старому стилю

Люди в церкви. Фото: Pinterest

Октябрь богат на православные праздники. Именно в этом месяце верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, Димитриевскую родительскую субботу и день святителя Димитрия Солунского. Важные даты имеют особое значение как для церковных традиций, так и для народных обычаев.

Новини.LIVE рассказывают, какие церковные праздники отмечают в октябре 2025 года, когда их празднуют по новому и старому календарному стилю, и какое значение имеют эти дни.

Церковный календарь на октябрь 2025 года по новому стилю

1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы, апостола от 70-ти Анании, икон Божией Матери Касперовской, Барской и "Ласковая Станиславская".

— Покрова Пресвятой Богородицы, апостола от 70-ти Анании, икон Божией Матери Касперовской, Барской и "Ласковая Станиславская". 2 октября — священномученик Киприан, мученица Иустина и мученик Феоктист.

— священномученик Киприан, мученица Иустина и мученик Феоктист. 3 октября — священномученик Дионисий Ареопагит, пресвитер Рустик, диакон Элевферий, преподобный Дионисий Киево-Печерский.

— священномученик Дионисий Ареопагит, пресвитер Рустик, диакон Элевферий, преподобный Дионисий Киево-Печерский. 4 октября — священномученик Иерофей Афинский, преподобные Элладий и Онисим Киево-Печерские, преподобный Аммон.

— священномученик Иерофей Афинский, преподобные Элладий и Онисим Киево-Печерские, преподобный Аммон. 5 октября — преподобная Харитина Литовская, преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей Киево-Печерские.

— преподобная Харитина Литовская, преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей Киево-Печерские. 6 октября — апостол Фома, священномученик Никифор, патриарх Константинопольский.

— апостол Фома, священномученик Никифор, патриарх Константинопольский. 7 октября — мученики Сергий и Вакх, преподобный Сергий Киево-Печерский.

— мученики Сергий и Вакх, преподобный Сергий Киево-Печерский. 8 октября — преподобная Пелагия.

— преподобная Пелагия. 9 октября — апостол Иаков Алфеев.

— апостол Иаков Алфеев. 10 октября — мученики Евлампий и Евлампия, святитель Амфилохий Владимир-Волынский, Собор Волынских святых.

— мученики Евлампий и Евлампия, святитель Амфилохий Владимир-Волынский, Собор Волынских святых. 11 октября — апостол от 70-ти Филипп, святитель Феофан Никейский, преподобный Феофан Киево-Печерский.

— апостол от 70-ти Филипп, святитель Феофан Никейский, преподобный Феофан Киево-Печерский. 12 октября — мученики Пров, Тарх и Андроник Аназарвские.

— мученики Пров, Тарх и Андроник Аназарвские. 13 октября — святые отцы VII Вселенского собора, преподобный Вениамин Киево-Печерский.

— святые отцы VII Вселенского собора, преподобный Вениамин Киево-Печерский. 14 октября — великомученица Параскева Сербская, преподобный Николай Святоша.

— великомученица Параскева Сербская, преподобный Николай Святоша. 15 октября — преподобный Евфимий Солунский, мученик Лукиан Антиохийский, священномученик Лукиан Киево-Печерский.

— преподобный Евфимий Солунский, мученик Лукиан Антиохийский, священномученик Лукиан Киево-Печерский. 16 октября — мученик Лонгин сотник, преподобный Лонгин Киево-Печерский.

— мученик Лонгин сотник, преподобный Лонгин Киево-Печерский. 17 октября — пророк Осия, день Космы и Дамиана, преподобномученик Андрей Критский.

— пророк Осия, день Космы и Дамиана, преподобномученик Андрей Критский. 18 октября — апостол и евангелист Лука.

— апостол и евангелист Лука. 19 октября — пророк Иоиль, мученик Уар и другие.

— пророк Иоиль, мученик Уар и другие. 20 октября — великомученик Артемий Антиохийский.

— великомученик Артемий Антиохийский. 21 октября — преподобный Иларион Великий, перенесение мощей святителя Илариона Киевского.

— преподобный Иларион Великий, перенесение мощей святителя Илариона Киевского. 22 октября — святитель Аверкий Иерапольский, семь Ефесских отроков, святитель Рафаил Заборовский.

— святитель Аверкий Иерапольский, семь Ефесских отроков, святитель Рафаил Заборовский. 23 октября — апостол Иаков, брат Господень.

— апостол Иаков, брат Господень. 24 октября — мученик Арефа и с ним 4299 мучеников, икона Божией Матери "Всех скорбящих радость".

— мученик Арефа и с ним 4299 мучеников, икона Божией Матери "Всех скорбящих радость". 25 октября — мученики Маркиян и Мартирий, Димитриевская родительская суббота.

— мученики Маркиян и Мартирий, Димитриевская родительская суббота. 26 октября — великомученик Димитрий Солунский, преподобный Феофил Киево-Печерский.

— великомученик Димитрий Солунский, преподобный Феофил Киево-Печерский. 27 октября — преподобный Нестор Летописец Киево-Печерский.

— преподобный Нестор Летописец Киево-Печерский. 28 октября — великомученица Параскева Иконийская, преподобный Иов Почаевский, святитель Димитрий Ростовский.

— великомученица Параскева Иконийская, преподобный Иов Почаевский, святитель Димитрий Ростовский. 29 октября — преподобномученица Анастасия Римлянина.

— преподобномученица Анастасия Римлянина. 30 октября — святитель Зиновий и его сестра Зиновия.

— святитель Зиновий и его сестра Зиновия. 31 октября — преподобные Спиридон и Никодим Киево-Печерские, Петр Калнышевский.

Церковный календарь на октябрь 2025 года по старому стилю

1 октября — преподобный Евмений Гортинский, Молченская икона Божией Матери.

— преподобный Евмений Гортинский, Молченская икона Божией Матери. 2 октября — мученики Трофим, Савватий и Доримедонт, князь Игорь Черниговский.

— мученики Трофим, Савватий и Доримедонт, князь Игорь Черниговский. 3 октября — мученики Михаил и боярин Феодор Черниговские, князь Олег Романович.

— мученики Михаил и боярин Феодор Черниговские, князь Олег Романович. 4 октября — апостол от 70-ти Кодрат, обретение мощей святителя Димитрия Ростовского.

— апостол от 70-ти Кодрат, обретение мощей святителя Димитрия Ростовского. 5 октября — пророк Иона.

— пророк Иона. 6 октября — зачатие святого Иоанна Крестителя.

— зачатие святого Иоанна Крестителя. 7 октября — равноапостольная Фекла, преподобный Феодосий Манявский.

— равноапостольная Фекла, преподобный Феодосий Манявский. 8 октября — преподобная Ефросиния Александрийская.

— преподобная Ефросиния Александрийская. 9 октября — апостол и евангелист Иоанн Богослов.

— апостол и евангелист Иоанн Богослов. 10 октября — мученик Каллистрат и жена его.

— мученик Каллистрат и жена его. 11 октября — Собор преподобных Киево-Печерских (Ближние пещеры).

— Собор преподобных Киево-Печерских (Ближние пещеры). 12 октября — преподобный Кириак Пустынник.

— преподобный Кириак Пустынник. 13 октября — святитель Михаил, первый митрополит Киевский.

— святитель Михаил, первый митрополит Киевский. 14 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.

— Покрова Пресвятой Богородицы. 15 октября — священномученик Киприан и мученица Иустина.

— священномученик Киприан и мученица Иустина. 16 октября — священномученик Дионисий Ареопагит, преподобный Дионисий Киево-Печерский.

— священномученик Дионисий Ареопагит, преподобный Дионисий Киево-Печерский. 17 октября — священномученик Иерофей, преподобные Элладий и Онисим.

— священномученик Иерофей, преподобные Элладий и Онисим. 18 октября — преподобная Харитина Литовская, преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей Киево-Печерские.

— преподобная Харитина Литовская, преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей Киево-Печерские. 19 октября — апостол Фома.

— апостол Фома. 20 октября — мученики Сергий и Вакх.

— мученики Сергий и Вакх. 21 октября — преподобная Пелагия.

— преподобная Пелагия. 22 октября — апостол Иаков Алфеев.

— апостол Иаков Алфеев. 23 октября — мученики Евлампий и Евлампия.

— мученики Евлампий и Евлампия. 24 октября — апостол от 70-ти Филипп, святитель Феофан, преподобный Феофан Киево-Печерский.

— апостол от 70-ти Филипп, святитель Феофан, преподобный Феофан Киево-Печерский. 25 октября — мученики Пров, Тарх и Андроник.

— мученики Пров, Тарх и Андроник. 26 октября — святые отцы VII Вселенского собора, преподобный Вениамин Киево-Печерский.

— святые отцы VII Вселенского собора, преподобный Вениамин Киево-Печерский. 27 октября — великомученица Параскева Сербская, преподобный Николай Святоша.

— великомученица Параскева Сербская, преподобный Николай Святоша. 28 октября — мученик Лукиан Антиохийский, священномученик Лукиан Киево-Печерский.

— мученик Лукиан Антиохийский, священномученик Лукиан Киево-Печерский. 29 октября — мученик Лонгин сотник, преподобный Лонгин Киево-Печерский.

— мученик Лонгин сотник, преподобный Лонгин Киево-Печерский. 30 октября — пророк Осия, Косма и Дамиан, преподобномученик Андрей Критский.

— пророк Осия, Косма и Дамиан, преподобномученик Андрей Критский. 31 октября — апостол и евангелист Лука.

Самые важные праздники октября

Покрова Пресвятой Богородицы

Один из самых почитаемых праздников в Украине. В народе Покрова считается защитницей воинов и всей страны. Она символизирует небесную защиту и опеку.

Димитриевская родительская суббота

Особый день поминовения всех умерших. В храмах совершаются заупокойные службы, верующие молятся за души родных и близких.

День святителя Димитрия Солунского

26 октября чтят память святого воина-мученика, покровителя христиан, погибшего за веру в IV веке. В Украине этот праздник имеет большой вес, особенно среди православных общин.

Церковный календарь октября 2025 года охватывает как большие праздники — Покров, Димитриевскую субботу, день святителя Димитрия, так и дни памяти многих святых. Они напоминают о духовном наследии, молитве и традициях, которые формировали украинскую культуру на протяжении веков.

