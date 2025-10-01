Видео
Видео

Церковный календарь на октябрь 2025 — все праздники месяца

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 17:00
Православный календарь октябрь 2025 года - церковные праздники, даты по новому и старому стилю
Люди в церкви. Фото: Pinterest

Октябрь богат на православные праздники. Именно в этом месяце верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, Димитриевскую родительскую субботу и день святителя Димитрия Солунского. Важные даты имеют особое значение как для церковных традиций, так и для народных обычаев.

Новини.LIVE рассказывают, какие церковные праздники отмечают в октябре 2025 года, когда их празднуют по новому и старому календарному стилю, и какое значение имеют эти дни.

Церковный календарь на октябрь 2025 года по новому стилю

  • 1 октября — Покрова Пресвятой Богородицы, апостола от 70-ти Анании, икон Божией Матери Касперовской, Барской и "Ласковая Станиславская".
  • 2 октября — священномученик Киприан, мученица Иустина и мученик Феоктист.
  • 3 октября — священномученик Дионисий Ареопагит, пресвитер Рустик, диакон Элевферий, преподобный Дионисий Киево-Печерский.
  • 4 октября — священномученик Иерофей Афинский, преподобные Элладий и Онисим Киево-Печерские, преподобный Аммон.
  • 5 октября — преподобная Харитина Литовская, преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей Киево-Печерские.
  • 6 октября — апостол Фома, священномученик Никифор, патриарх Константинопольский.
  • 7 октября — мученики Сергий и Вакх, преподобный Сергий Киево-Печерский.
  • 8 октября — преподобная Пелагия.
  • 9 октября — апостол Иаков Алфеев.
  • 10 октября — мученики Евлампий и Евлампия, святитель Амфилохий Владимир-Волынский, Собор Волынских святых.
  • 11 октября — апостол от 70-ти Филипп, святитель Феофан Никейский, преподобный Феофан Киево-Печерский.
  • 12 октября — мученики Пров, Тарх и Андроник Аназарвские.
  • 13 октября — святые отцы VII Вселенского собора, преподобный Вениамин Киево-Печерский.
  • 14 октября — великомученица Параскева Сербская, преподобный Николай Святоша.
  • 15 октября — преподобный Евфимий Солунский, мученик Лукиан Антиохийский, священномученик Лукиан Киево-Печерский.
  • 16 октября — мученик Лонгин сотник, преподобный Лонгин Киево-Печерский.
  • 17 октября — пророк Осия, день Космы и Дамиана, преподобномученик Андрей Критский.
  • 18 октября — апостол и евангелист Лука.
  • 19 октября — пророк Иоиль, мученик Уар и другие.
  • 20 октября — великомученик Артемий Антиохийский.
  • 21 октября — преподобный Иларион Великий, перенесение мощей святителя Илариона Киевского.
  • 22 октября — святитель Аверкий Иерапольский, семь Ефесских отроков, святитель Рафаил Заборовский.
  • 23 октября — апостол Иаков, брат Господень.
  • 24 октября — мученик Арефа и с ним 4299 мучеников, икона Божией Матери "Всех скорбящих радость".
  • 25 октября — мученики Маркиян и Мартирий, Димитриевская родительская суббота.
  • 26 октября — великомученик Димитрий Солунский, преподобный Феофил Киево-Печерский.
  • 27 октября — преподобный Нестор Летописец Киево-Печерский.
  • 28 октября — великомученица Параскева Иконийская, преподобный Иов Почаевский, святитель Димитрий Ростовский.
  • 29 октября — преподобномученица Анастасия Римлянина.
  • 30 октября — святитель Зиновий и его сестра Зиновия.
  • 31 октября — преподобные Спиридон и Никодим Киево-Печерские, Петр Калнышевский.

Церковный календарь на октябрь 2025 года по старому стилю

  • 1 октября — преподобный Евмений Гортинский, Молченская икона Божией Матери.
  • 2 октября — мученики Трофим, Савватий и Доримедонт, князь Игорь Черниговский.
  • 3 октября — мученики Михаил и боярин Феодор Черниговские, князь Олег Романович.
  • 4 октября — апостол от 70-ти Кодрат, обретение мощей святителя Димитрия Ростовского.
  • 5 октября — пророк Иона.
  • 6 октября — зачатие святого Иоанна Крестителя.
  • 7 октября — равноапостольная Фекла, преподобный Феодосий Манявский.
  • 8 октября — преподобная Ефросиния Александрийская.
  • 9 октября — апостол и евангелист Иоанн Богослов.
  • 10 октября — мученик Каллистрат и жена его.
  • 11 октября — Собор преподобных Киево-Печерских (Ближние пещеры).
  • 12 октября — преподобный Кириак Пустынник.
  • 13 октября — святитель Михаил, первый митрополит Киевский.
  • 14 октября — Покрова Пресвятой Богородицы.
  • 15 октября — священномученик Киприан и мученица Иустина.
  • 16 октября — священномученик Дионисий Ареопагит, преподобный Дионисий Киево-Печерский.
  • 17 октября — священномученик Иерофей, преподобные Элладий и Онисим.
  • 18 октября — преподобная Харитина Литовская, преподобные Дамиан, Иеремия и Матфей Киево-Печерские.
  • 19 октября — апостол Фома.
  • 20 октября — мученики Сергий и Вакх.
  • 21 октября — преподобная Пелагия.
  • 22 октября — апостол Иаков Алфеев.
  • 23 октября — мученики Евлампий и Евлампия.
  • 24 октября — апостол от 70-ти Филипп, святитель Феофан, преподобный Феофан Киево-Печерский.
  • 25 октября — мученики Пров, Тарх и Андроник.
  • 26 октября — святые отцы VII Вселенского собора, преподобный Вениамин Киево-Печерский.
  • 27 октября — великомученица Параскева Сербская, преподобный Николай Святоша.
  • 28 октября — мученик Лукиан Антиохийский, священномученик Лукиан Киево-Печерский.
  • 29 октября — мученик Лонгин сотник, преподобный Лонгин Киево-Печерский.
  • 30 октября — пророк Осия, Косма и Дамиан, преподобномученик Андрей Критский.
  • 31 октября — апостол и евангелист Лука.

Самые важные праздники октября

Покрова Пресвятой Богородицы

Один из самых почитаемых праздников в Украине. В народе Покрова считается защитницей воинов и всей страны. Она символизирует небесную защиту и опеку.

Димитриевская родительская суббота

Особый день поминовения всех умерших. В храмах совершаются заупокойные службы, верующие молятся за души родных и близких.

День святителя Димитрия Солунского

26 октября чтят память святого воина-мученика, покровителя христиан, погибшего за веру в IV веке. В Украине этот праздник имеет большой вес, особенно среди православных общин.

Церковный календарь октября 2025 года охватывает как большие праздники — Покров, Димитриевскую субботу, день святителя Димитрия, так и дни памяти многих святых. Они напоминают о духовном наследии, молитве и традициях, которые формировали украинскую культуру на протяжении веков.

Мы уже писали о том, как поздравить военных с Днем защитников и защитниц Украины в прозе и стихах.

Также мы объясняли то, как не стоит поздравлять военных с Днем защитников и защитниц Украины.

Михаил Чудов - Редактор
Автор:
Михаил Чудов
