Таро-гороскоп на вихідні 25-26 квітня 2026: які знаки Зодіаку змінять долю

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Останні вихідні квітня несуть сильну енергію оновлення та змін. Містичні карти Таро назвали знаки Зодіаку, яким слід очікувати на доленосні події. Це буде шанс переписати власний сценарій.

Новини.LIVE розповідає, які знаки Зодіаку змінять долю 25-26 квітня.

Овен — карта Таро "Колесо Фортуни"

"Колесо Фортуни" говорить, що вже у ці вихідні події почнуть розгортатися швидше, ніж ви очікували. Можливі несподівана новина або зустріч, що підштовхне до важливого рішення. Це може бути саме той шанс. Швидко реагуйте на зміни. Ваша гнучкість — ключ до успіху.

Рак — карта Таро "Вежа" (перевернута)

Вам вдасться уникнути серйозної помилки або кризи. Ви стоїте на межі змін, але у вас є шанс пройти їх м'якше, ніж могло б бути. Можливо, ви вирішите завершити ситуацію, яка вас виснажує. Не ігноруйте внутрішній дискомфорт. Якщо щось давно не радує — ці вихідні ідеальні для того, щоб почати змінювати ситуацію. Маленький крок зараз врятує від великої проблеми потім.

Козеріг — карта Таро "Маг"

"Маг" говорить про потужний період можливостей. Ви буквально отримуєте інструменти, щоб змінити своє життя. Це чудовий час для старту нового проєкту, переговорів або важливих рішень. Особливо добре підуть справи, пов'язані з роботою, самореалізацією або навчанням. Дійте впевнено.

