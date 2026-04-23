Таро-гороскоп на вихідні 25-26 квітня 2026: яким знакам Зодіаку загрожує виснаження

Містичні карти Таро попередили три знаки Зодіаку, що вихідні, які мали б стати часом відпочинку, можуть несподівано обернутися перевтомою. Вони ризикують втратити енергію через емоційні гойдалки, перенавантаження або неправильні рішення.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку загрожує виснаження у ці вихідні 25-26 квітня та як їм зберегти ресурс.

Овен — карта Таро "Десятка Жезлів" (перевернута)

Перевернута "Десятка Жезлів" вказує на перевантаження, яке ви самі на себе взяли. У вихідні ви можете відчути, що сил не вистачає навіть на прості речі. Є ризик, що ви погодитеся на додаткові обов'язки або знову поставите чужі потреби вище за свої. Вам потрібно сказати чітке "ні". Скасуйте хоча б одну справу, яку можна відкласти.

Діва — карта Таро "Четвірка Мечів" (перевернута)

Ви довго ігнорували потреби у відновленні. Очікуйте, що вже у ці вихідні така гонка може обернутися для вас тривожністю та безсонням. Зробіть паузу усвідомлено. Відкладіть гаджети, обмежте спілкування та дозвольте собі ні про що не думати. Навіть кілька годин тиші допоможуть відновити сили.

Козеріг — карта Таро "Сила" (перевернута)

Вам загрожує емоційне напруження. Ви звикли тримати все під контролем, але саме це зараз і забирає вашу енергію. У вихідні можливі ситуації, де доведеться стримувати емоції або "тягнути" складні розмови. Це виснажить більше, ніж фізична робота. Дозвольте собі слабкість. Не намагайтеся контролювати все і всіх. Проведіть час у спокійній атмосфері без конфліктів і зобов'язань.

