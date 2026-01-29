Які знаки Зодіаку почнуть новий етап життя у лютому 2026 — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Лютий 2026 для кількох знаків Зодіаку стане місяцем важливих змін у житті. Як прогнозують астрологи, це буде шанс зробити відповідальний крок вперед. Всесвіт відкриє щасливчикам нові можливості в кар'єрі, особистому житті та творчості.

Кому саме доля дасть шанс почати життя з чистого аркуша, Новини.LIVE розповідає з посиланням на РБК-Україна.

Лев

У лютому ви відчуєте потребу переглянути власні пріоритети. З'явиться впевненість та розуміння, куди варто спрямувати енергію. Саме цей час буде для вас сприятливий, щоб почати нові проєкти, ухвалити важливі рішення у кар'єрі.

Козеріг

Останній місяць зими принесе нові перспективи у кар'єрі та фінансових питаннях. Ви зможете ухвалювати рішення без зайвих сумнівів, спираючись як на досвід, так і на внутрішнє відчуття правильного напряму. Це сприятливий час як для планування, так і для активних дій.

Риби

У лютому ви відчуєте сильний внутрішній імпульс до змін, особливо в особистому житті та творчій сфері. Події та знайомства, які спершу виглядатимуть випадковими, можуть відіграти ключову роль і підказати правильний шлях. Це період, коли важливо довіряти власним відчуттям і не боятися діяти.

