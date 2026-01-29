Які знаки Зодіаку будуть найщасливішими з 29 січня 2026 — гороскоп

Гороскоп для трьох знаків Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Астрологи стверджують, вже з 29 січня у житті трьох знаків Зодіаку настануть позитивні зміни. Космічні енергії цього дня допоможуть їм відновити душевну рівновагу, повернути активність та впевненість. Це час, коли у життя увірвуться нові яскраві барви.

Новини.LIVE з посиланням на YourTango розповідає, які знаки Зодіаку поринуть у безмежне щастя з 29 січня.

Лев

Для вас 29 січня стане часом переосмислення. Коли ви дозволите собі бути неідеальними, зрозумієте, що навіть найсильнішим потрібна підтримка та відпочинок, у ваше життя нарешті прийде те саме відчуття щастя. Цього дня можлива неочікувана розмова з людиною, яка вас розуміє краще за інших. Сказане може повернути віру в любов та близькість.

Козеріг

Для вас 29 січня стане днем емоційного зближення. Ви відчуваєте, що стосунки з важливою людиною виходять на новий рівень. День допоможе вийти за межі звичного, стати відкритішими та сміливішими у прояві почуттів. Саме приймаючи підтримку та тепло близьких, ви робите своє життя світлішим і наповненішим.

Близнюки

Для вас цей час стає справжнім емоційним перезавантаженням. Після тривалого інформаційного й ментального перевантаження ви зможете заспокоїти думки та повернути внутрішню рівновагу. З 29 січня щастя повертається разом із усвідомленим вибором простоти. Ви починаєте відмовлятися від усього, що краде спокій: надлишку новин, зайвих тривог. Натомість у життя повернуться знайомі місця, теплі розмови та затишні ритуали.

