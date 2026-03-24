Три знаки Зодіаку ризикують втратити гроші 24-31 березня за Таро

Містичні карти Таро віщують труднощі з грошима трьом знакам Зодіаку. У період з 24 по 31 березня для них існує ризик серйозних втрат, обману, імпульсивних покупок і помилок у грошових питаннях.

Овен — карта Таро "Десятка Пентаклів" (перевернута)

"Десятка Пентаклів" у перевернутому вигляді говорить про ризик втрат через сімейні або побутові витрати. Але проблема буде не в самих витратах, а в їхній несподіваності та масштабі. Ви можете стикнутися із ситуацією, коли доведеться терміново вкладати гроші у ремонт, техніку або допомогу родичам. Можливо кошти не повернуться або результат вас розчарує.

Близнюки — карта Таро "Лицар Пентаклів" (перевернута)

Ви ризикуєте зробити помилку через поспіх або неуважність: неправильний платіж, підписаний поспіхом документ або не перевірений чек. Особливо небезпечними будуть онлайн-операції, покупки техніки або одягу. З 24 по 31 березня варто тричі перевіряти реквізити, ціни та умови, щоб уникнути серйозних фінансових наслідків.

Терези — карта Таро "Сімка Кубків" (перевернута)

Таро попереджає вас про ілюзії та фінансові обмани. Ви можете повірити у надто привабливу пропозицію — знижку, інвестицію або "легкий заробіток". Саме тут і криється головна небезпека. У період з 24 по 31 березня вам варто уникати сумнівних угод, акцій і пропозицій, які виглядають занадто добре. Якщо виникає сумнів — це вже знак відмовитися.

