Новорічні тренди TikTok 2025

Святкування Нового року. Фото: Pinterest

Ми з вами вже не можемо уявити своє життя без соцмереж. Проте не завжди варто демонізувати мережу, адже на її платформах можна знайти корисні поради, дізнатися цікаве та навчитися новому.

Новини.LIVE підібрали для читачів найактуальніші новорічні тренди TikTok, які розважать вас та рідних у свята.

Читайте також:

Новорічні тренди TikTok

Нагадаємо, що категорично заборонено робити на Новий рік. Також ми писали, коли цьогоріч святкуватимуть Старий Новий рік.