Новорічні тренди TikTok 2025

Топові тренди TikTok, які розважать вас у новорічну ніч
Ми з вами вже не можемо уявити своє життя без соцмереж. Проте не завжди варто демонізувати мережу, адже на її платформах можна знайти корисні поради, дізнатися цікаве та навчитися новому.
Новини.LIVE підібрали для читачів найактуальніші новорічні тренди TikTok, які розважать вас та рідних у свята.
Новорічні тренди TikTok
@katesem_777
Справді вау 😍#wroclaw#wrocław#poland#вроцлав#польша#rec#happynewyear#wroclove#експеремент♬ sonido original - Audios para edit
@petrenko_sviitlana
Тренд вийшов з під контролю😅 #новорічніфотосесії #новийрік #трендитікток #фотосесіявдома #декретнібудні #2024 #материнство #син #фотосесіямалюка♬ its timeee - Mariah Carey 🦋
@nastoyashie_podrugi
#дедмороз#шоколад #киндер #новыйгод#2025 #юмор #тренд#тікток#новийрік♬ оригинальный звук - Vladislava🤍
@ukrzoloto_kamyans
Ми вже готові до новорічних свят ! #рекомендації #тренди #топ #гумор #смішно #топ @ukrzoloto_kamyanske♬ original sound - Nick Kosir
@delosaaaa
walking into our winter wonderland #dance #girlgroup #christmas #berlin #baile #christmas2024 #tanzen #merrychristmas♬ this is our dance give credit lol - kara
Нагадаємо, що категорично заборонено робити на Новий рік. Також ми писали, коли цьогоріч святкуватимуть Старий Новий рік.
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