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Топові тренди TikTok, які розважать вас у новорічну ніч

30 грудня 2025 03:59
Валерія Максименко - Редактор
Новорічні тренди TikTok 2025
Святкування Нового року. Фото: Pinterest
Валерія Максименко - Редактор

Ми з вами вже не можемо уявити своє життя без соцмереж. Проте не завжди варто демонізувати мережу, адже на її платформах можна знайти корисні поради, дізнатися цікаве та навчитися новому.

Новини.LIVE підібрали для читачів найактуальніші новорічні тренди TikTok, які розважать вас та рідних у свята.

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@ukrzoloto_kamyans

Ми вже готові до новорічних свят ! #рекомендації #тренди #топ #гумор #смішно #топ @ukrzoloto_kamyanske

♬ original sound - Nick Kosir

 

Нагадаємо, що категорично заборонено робити на Новий рік. Також ми писали, коли цьогоріч святкуватимуть Старий Новий рік.

свята TikTok тренди Новий рік святкування

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