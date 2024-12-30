Новогодние тренды TikTok 2025

Празднование нового года. Фото: Pinterest

Мы с вами уже не можем представить свою жизнь без соцсетей. Однако не всегда следует демонизировать сеть, ведь на ее платформах можно найти полезные советы, узнать интересное и научиться новому.

Новини.LIVE подобрали для читателей самые актуальные новогодние тренды TikTok, которые развлекут вас и родных на праздниках.

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Напомним, что категорически запрещено производить на Новый год. Также мы писали, когда в этом году будут праздновать Старый Новый год.