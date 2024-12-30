Новогодние тренды TikTok 2025

Топовые тренды TikTok, которые развлекут вас в новогоднюю ночь
Мы с вами уже не можем представить свою жизнь без соцсетей. Однако не всегда следует демонизировать сеть, ведь на ее платформах можно найти полезные советы, узнать интересное и научиться новому.
Новини.LIVE подобрали для читателей самые актуальные новогодние тренды TikTok, которые развлекут вас и родных на праздниках.
Новогодние тренды TikTok
@katesem_777
Действительно вау 😍 #wroclaw #wrocław #poland # вроцлав #польша #rec #happynewyear #wroclove♬ sonido original - Audios para edit
@nastoyashie_podrugi
#дедмороз #шоколад #киндер #новыйгод #2025 #юмор #тренд #текток #новый год♬ оригинальный звук – Vladislava🤍
@ukrzoloto_kamyans
Мы уже готовы к новогодним праздникам! #рекомендации #тренды #топ #юмор #смешно #топ @ukrzoloto_kamyanske♬ original sound - Nick Kosir
@delosaaaa
walking into our winter wonderland #dance #girlgroup #christmas #berlin #baile #christmas2024 #tanzen #merrychristmas♬ this is our dance dive credit lol - kara
Напомним, что категорически запрещено производить на Новый год. Также мы писали, когда в этом году будут праздновать Старый Новый год.
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