З Великою суботою 2026: душевні привітання та красиві листівки

У день перед Великоднем віряни згадують поховання Ісуса Христа та його находження у труні. Велика субота має важливі традиції. Це час тиші, спокою та доброти. А ще можливість подарувати близьким частинку тепла та висловити їм щирі побажання миру й душевної гармонії.

Новини.LIVE пропонує вам добірку красивих та щирих привітань з Великою суботою 11 квітня 2026.

Велика субота 11 квітня 2026: щирі привітання у прозі

Велика субота — день глибокого спокою та духовного очищення. Нехай усе зайве відійде у минуле, а у вашій душі залишиться лише світло та віра. Зі святом!

***

Щиро вітаю з Великою суботою! Нехай у вашому домі панує затишок і гармонія, а у серці оселиться мир.

Читайте також:

***

Сьогодні день тиші та молитви. Нехай Господь наповнить ваше серце миром, дарує сили та підтримку у всіх справах, а віра допоможе здійснити заповітні мрії.

***

З Великою суботою! Нехай цей тихий і благословенний день подарує душевний спокій, очистить думки та наповнить серце світлою надією перед Воскресінням Христовим.

***

Вітаю зі Страсною суботою! Нехай у вашому домі панують тепло, любов і затишок. Бажаю гармонії та світлої радості.

Красиві листівки з Великою суботою 2026

Яку кількість яєць покласти у великодній кошик, щоб рік був щасливий.

Яку їжу можна освячувати у церкві на Великдень.

Що не можна класти у великодній кошик, щоб не згрішити та не накликати біду.