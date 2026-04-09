Головна Свята Що не можна класти у кошик на Великдень 2026: це страшний гріх

Що не можна класти у кошик на Великдень 2026: це страшний гріх

Ua ru
Дата публікації: 9 квітня 2026 20:40
Великодній кошик 2026: що не можна святити на Великдень, щоб уникнути біди
Віряни у церкві освячують великодні кошики. Фото: depositphotos.com

Буквально за кілька днів віряни в Україні зустрінуть велике православне свято Великдень і понесуть до храмів великодні кошики зі смачними пасками, яскравими крашанками та іншими смаколиками. Проте варто знати, які продукти можна освячувати на свято, а які будуть зайвими та повністю суперечать церковним традиціям.

Новини.LIVE розповідає, що категорично не можна класти у великодній кошик, щоб не згрішити у світле свято.

Великодній кошик 2026: що не можна святити у церкві

Освячення великоднього кошика — це не про кількість, а про зміст. Кожен продукт має символічне значення, а зайві або заборонені речі спотворюють саму суть свята. Не варто нести до церкви надмірну кількість їжі, яку ви не зможете з'їсти або роздати. Адже освячені продукти не можна викидати. Це неповага до свята та його суті. 

Наступні продукти у жодному разі не повинні лежати у великодньому кошику:

Алкоголь

Одна з найпоширеніших помилок. У церкві наголошують: освячувати горілку, коньяк чи інший міцний алкоголь — гріх. Єдиний виняток — церковне вино, зокрема кагор, який має символічне значення і пов'язаний із образом Крові Христової.

Продукти з крові

До категорії заборонених належать і страви, приготовані з крові тварин, наприклад кров'янка. Це пов'язано з біблійною традицією, яка забороняє вживання крові.

Фрукти та овочі

Багато хто додає до кошика яблука, виноград чи інші дари природи. Проте їх освячення не відповідає великодній традиції. Для цього існують інші церковні свята, пов'язані зі збором врожаю, зокрема Яблучний або Горіховий Спаси.

Ніж та інші предмети

У народі можна почути, що ніж потрібно освятити разом із їжею. Але це лише міф. Освячувати його не потрібно, як і інші побутові речі.

Гроші, прикраси та документи

Ще одна поширена помилка — класти до кошика матеріальні цінності: гроші, ювелірні вироби, ключі чи документи. Церква не підтримує таку практику. Великдень про духовне очищення, а не про матеріальне.

Великдень великодній кошик традиції свята
Світлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Світлана Конюшенко
