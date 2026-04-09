Главная Праздники Что нельзя класть в корзину на Пасху 2026: это страшный грех

Что нельзя класть в корзину на Пасху 2026: это страшный грех

Дата публикации 9 апреля 2026 20:40
Пасхальная корзина 2026: что нельзя святить на Пасху, чтобы избежать беды
Верующие в церкви освящают пасхальные корзины. Фото: depositphotos.com

Буквально через несколько дней верующие в Украине встретят большой православный праздник Пасху и понесут в храмы пасхальные корзины с вкусными пасками, яркими крашанками и другими вкусностями. Однако стоит знать, какие продукты можно освящать на праздник, а какие будут лишними и полностью противоречат церковным традициям.

Новини.LIVE рассказывает, что категорически нельзя класть в пасхальную корзину, чтобы не согрешить в светлый праздник.

Пасхальная корзина 2026: что нельзя святить в церкви

Освящение пасхальной корзины — это не о количестве, а о содержании. Каждый продукт имеет символическое значение, а лишние или запрещенные вещи искажают саму суть праздника. Не стоит нести в церковь чрезмерное количество еды, которую вы не сможете съесть или раздать. Ведь освященные продукты нельзя выбрасывать. Это неуважение к празднику и его сути.

Следующие продукты ни в коем случае не должны лежать в пасхальной корзине:

Алкоголь

Одна из самых распространенных ошибок. В церкви отмечают: освящать водку, коньяк или другой крепкий алкоголь — грех. Единственное исключение — церковное вино, в частности кагор, который имеет символическое значение и связан с образом Крови Христовой.

Продукты из крови

К категории запрещенных относятся и блюда, приготовленные из крови животных, например кровянка. Это связано с библейской традицией, которая запрещает употребление крови.

Фрукты и овощи

Многие добавляют в корзину яблоки, виноград или другие дары природы. Однако их освящение не соответствует пасхальной традиции. Для этого существуют другие церковные праздники, связанные со сбором урожая, в частности Яблочный или Ореховый Спасы.

Нож и другие предметы

В народе можно услышать, что нож нужно освятить вместе с едой. Но это лишь миф. Освящать его не нужно, как и другие бытовые вещи.

Деньги, украшения и документы

Еще одна распространенная ошибка — класть в корзину материальные ценности: деньги, ювелирные изделия, ключи или документы. Церковь не поддерживает такую практику. Пасха о духовном очищении, а не о материальном.

Также делимся другими интересными праздничными темами к Пасхе

Какие пять главных запретов следует соблюдать на Пасху, чтобы не согрешить и избежать бед.

Можно ли печь паску в Страстную пятницу по народным приметам.

Какое количество яиц положить в пасхальную корзину, чтобы год был счастливым.

Пасха пасхальная корзина традиции праздника
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
