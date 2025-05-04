З Днем пожежників 2025 — гарні листівки, вірші та проза до свята

Змагання з пожежно-прикладного спорту на Львівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Львівській області

Сьогодні, четвертого травня 2025 року, в Україні відзначається дуже важливе свято — Міжнародний день пожежників, а це чудовий привід сказати цим людям приємні слова. Ми розповідаємо, як можна привітати представників цієї професії у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.

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Як привітати з Днем пожежників у віршах

Ваша праця під силу тільки сміливим.

Лише тим, кому невідомий страх.

Лише найстійкішим і вмілим,

Добро сяє в чиїх очах.

Нехай вас успіх не покидає,

А щастя вас у долі чекає.

Нехай лише душа вогнем палає,

У всьому Ангел допомагає.

***

Все в диму, все в куряві білій,

Дзвонять пожежні автомобілі.

Мчать наче буря,

Тривожно свистять,

Міддю червоною каски блищать.

Каски розсипались і за хвилину

Швидко, як в казці, зростають драбини.

Люди в брезенті — один за одним

Лізуть драбинами в полум’я й дим.

***

Щиро вашу руку тисну,

Зичу вам одне і те ж:

У житті щоб особистім

Не траплялося пожеж!

Як можна привітати з Міжнародним днем пожежників у прозі

Вітаємо вас з професійним святом! Нехай терпіння буде сталевим, здоров’я — залізним, а вогонь горить лише в очах від улюбленої справи. Бажаємо вам благополуччя та успіхів! З Міжнародним днем пожежників!

***

Вітаємо всіх наших пожежників з їхнім професійним святом. Ми вдячні за кожне врятоване життя! Нехай супутником по життю завжди буде фортуна, а кожен вогонь нехай буде приборканий і переможений! Зі святом! З Міжнародним днем пожежників!

***

У це чудове свято ми хочемо подякувати вам за кожне приборкане полум’я і кожну врятовану сім’ю. Ми щиро вдячні вам за всі ваші зусилля! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, благополуччя і удачі! З Міжнародним днем пожежників вас!

Найкращі привітання з Днем пожежників у листівках

Привітання з Міжнародним днем пожежників. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем пожежників. Фото: Новини.LIVE

Привітання з Міжнародним днем пожежників. Фото: Новини.LIVE

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