З Днем пожежників 2025 — гарні листівки, вірші та проза до свята

Теплі привітання до Дня пожежників 2025 — гарні листівки
Сьогодні, четвертого травня 2025 року, в Україні відзначається дуже важливе свято — Міжнародний день пожежників, а це чудовий привід сказати цим людям приємні слова. Ми розповідаємо, як можна привітати представників цієї професії у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.
Як привітати з Днем пожежників у віршах
Ваша праця під силу тільки сміливим.
Лише тим, кому невідомий страх.
Лише найстійкішим і вмілим,
Добро сяє в чиїх очах.
Нехай вас успіх не покидає,
А щастя вас у долі чекає.
Нехай лише душа вогнем палає,
У всьому Ангел допомагає.
***
Все в диму, все в куряві білій,
Дзвонять пожежні автомобілі.
Мчать наче буря,
Тривожно свистять,
Міддю червоною каски блищать.
Каски розсипались і за хвилину
Швидко, як в казці, зростають драбини.
Люди в брезенті — один за одним
Лізуть драбинами в полум’я й дим.
***
Щиро вашу руку тисну,
Зичу вам одне і те ж:
У житті щоб особистім
Не траплялося пожеж!
Як можна привітати з Міжнародним днем пожежників у прозі
Вітаємо вас з професійним святом! Нехай терпіння буде сталевим, здоров’я — залізним, а вогонь горить лише в очах від улюбленої справи. Бажаємо вам благополуччя та успіхів! З Міжнародним днем пожежників!
***
Вітаємо всіх наших пожежників з їхнім професійним святом. Ми вдячні за кожне врятоване життя! Нехай супутником по життю завжди буде фортуна, а кожен вогонь нехай буде приборканий і переможений! Зі святом! З Міжнародним днем пожежників!
***
У це чудове свято ми хочемо подякувати вам за кожне приборкане полум’я і кожну врятовану сім’ю. Ми щиро вдячні вам за всі ваші зусилля! Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, благополуччя і удачі! З Міжнародним днем пожежників вас!
Найкращі привітання з Днем пожежників у листівках
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