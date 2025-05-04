С Днем пожарных 2025 — красивые открытки, стихи и проза к празднику

Теплые поздравления ко Дню пожарных 2025 — красивые открытки
Сегодня, четвертого мая 2025 года, в Украине отмечается очень важный праздник — Международный день пожарных, а это отличный повод сказать этим людям приятные слова. Мы рассказываем, как можно поздравить представителей этой профессии в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.
Как поздравить с Днем пожарных в стихах
Ваша праця під силу тільки сміливим.
Лише тим, кому невідомий страх.
Лише найстійкішим і вмілим,
Добро сяє в чиїх очах.
Нехай вас успіх не покидає,
А щастя вас у долі чекає.
Нехай лише душа вогнем палає,
У всьому Ангел допомагає.
***
Все в диму, все в куряві білій,
Дзвонять пожежні автомобілі.
Мчать наче буря,
Тривожно свистять,
Міддю червоною каски блищать.
Каски розсипались і за хвилину
Швидко, як в казці, зростають драбини.
Люди в брезенті — один за одним
Лізуть драбинами в полум’я й дим.
***
Щиро вашу руку тисну,
Зичу вам одне і те ж:
У житті щоб особистім
Не траплялося пожеж!
Как можно поздравить с Международным днем пожарных в прозе
Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть терпение будет стальным, здоровье — железным, а огонь горит лишь в глазах от любимого дела. Желаем вам благополучия и успехов! С Международным днем пожарных!
***
Поздравляем всех наших пожарных с их профессиональным праздником. Мы благодарны за каждую спасенную жизнь! Пусть спутником по жизни всегда будет фортуна, а каждый огонь пусть будет укрощен и побежден! С праздником! С Международным днем пожарных!
***
В этот замечательный праздник мы хотим поблагодарить вас за каждое укрощенное пламя и каждую спасенную семью. Мы искренне благодарны вам за все ваши усилия! Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия и удачи! С Международным днем пожарных вас!
Самые лучшие поздравления с Днем пожарных в открытках
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