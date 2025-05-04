С Днем пожарных 2025 — красивые открытки, стихи и проза к празднику

Соревнования по пожарно-прикладному спорту на Львовщине. Фото: Главное управление ГСЧС Украины во Львовской области

Сегодня, четвертого мая 2025 года, в Украине отмечается очень важный праздник — Международный день пожарных, а это отличный повод сказать этим людям приятные слова. Мы рассказываем, как можно поздравить представителей этой профессии в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.

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Как поздравить с Днем пожарных в стихах

Ваша праця під силу тільки сміливим.

Лише тим, кому невідомий страх.

Лише найстійкішим і вмілим,

Добро сяє в чиїх очах.

Нехай вас успіх не покидає,

А щастя вас у долі чекає.

Нехай лише душа вогнем палає,

У всьому Ангел допомагає.

***

Все в диму, все в куряві білій,

Дзвонять пожежні автомобілі.

Мчать наче буря,

Тривожно свистять,

Міддю червоною каски блищать.

Каски розсипались і за хвилину

Швидко, як в казці, зростають драбини.

Люди в брезенті — один за одним

Лізуть драбинами в полум’я й дим.

***

Щиро вашу руку тисну,

Зичу вам одне і те ж:

У житті щоб особистім

Не траплялося пожеж!

Как можно поздравить с Международным днем пожарных в прозе

Поздравляем вас с профессиональным праздником! Пусть терпение будет стальным, здоровье — железным, а огонь горит лишь в глазах от любимого дела. Желаем вам благополучия и успехов! С Международным днем пожарных!

***

Поздравляем всех наших пожарных с их профессиональным праздником. Мы благодарны за каждую спасенную жизнь! Пусть спутником по жизни всегда будет фортуна, а каждый огонь пусть будет укрощен и побежден! С праздником! С Международным днем пожарных!

***

В этот замечательный праздник мы хотим поблагодарить вас за каждое укрощенное пламя и каждую спасенную семью. Мы искренне благодарны вам за все ваши усилия! Желаем крепкого здоровья, успехов, благополучия и удачи! С Международным днем пожарных вас!

Самые лучшие поздравления с Днем пожарных в открытках

Поздравление с Международным днем пожарных. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем пожарных. Фото: Новини.LIVE

Поздравление с Международным днем пожарных. Фото: Новини.LIVE

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