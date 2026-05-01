Таро-гороскоп на вихідні 2-3 травня 2026: знаки Зодіаку, яким пощастить найбільше

Ворожіння на картах Таро.

Містичні карти Таро називають знаки Зодіаку, які стануть справжніми щасливчиками вже у перші вихідні травня. У цей період вируватимуть енергії, які буквально штовхатимуть їх до удачі та несподіваних шансів.

Новини.LIVE розповідає, яким знакам Зодіаку вихідні 2-3 травня принесуть у життя миті щастя та насолоди.

Близнюки — карта Таро "Колісниця"

"Колісниця" говорить про перемогу, прорив у справах. Може бути вдалий дзвінок, вигідна зустріч або рішення, яке змінить ситуацію на вашу користь. У стосунках вірогідна відверта розмова або навіть неочікуване зізнання. Не гальмуйте себе сумнівами.

Діва — карта Таро "Сонце"

Одна з найсильніших карт Таро випала саме вам. У ці вихідні все складеться як треба. Вам можуть зробити приємну пропозицію, похвалити або підтримати там, де ви цього давно чекали. Це ідеальний час для відпочинку, зустрічей із близькими та маленьких свят для себе. Не знецінюйте хороші моменти, дозвольте собі прожити цю радість повністю.

Терези — карта Таро "Закохані"

Головна тема вихідних для вас — вибір і почуття. "Закохані" кажуть про доленосні зустрічі або важливі рішення у стосунках. Це також гарний період для нових знайомств. Слухайте серце, але не ігноруйте логіку. Баланс, як і завжди, стане вашим ключем до удачі.

Скорпіон — карта Таро "Десятка пентаклів"

У вихідні 2-3 травня ви нарешті отримаєте результат від своїх попередніх зусиль. Це може бути фінансова вигода, підтримка родини або хороша новина, пов'язана з майном чи роботою. Ці дні ідеально підходять для сімейних справ, покупок і планування майбутнього. Не бійтеся думати масштабно.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Кому зі знаків Зодіаку щаститиме у коханні до 3 травня.

Які знаки Зодіаку стануть магнітами для грошей у травні 2026.

У яких знаків Зодіаку почнеться біла смуга у травні 2026.