Таро-гороскоп на выходные 2-3 мая 2026 года: знаки Зодиака, которым повезет больше всего

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мистические карты Таро называют знаки Зодиака, которые станут настоящими счастливчиками уже в первые выходные мая. В этот период будут бурлить энергии, которые буквально будут толкать их к удаче и неожиданным шансам.

Новини.LIVE рассказывает, каким знакам Зодиака выходные 2-3 мая принесут в жизнь мгновения счастья и наслаждения.

Близнецы — карта Таро "Колесница"

"Колесница" говорит о победе, прорыве в делах. Может быть удачный звонок, выгодная встреча или решение, которое изменит ситуацию в вашу пользу. В отношениях вероятен откровенный разговор или даже неожиданное признание. Не тормозите себя сомнениями.

Дева — карта Таро "Солнце"

Одна из самых сильных карт Таро выпала именно вам. В эти выходные все сложится как надо. Вам могут сделать приятное предложение, похвалить или поддержать там, где вы этого давно ждали. Это идеальное время для отдыха, встреч с близкими и маленьких праздников для себя. Не обесценивайте хорошие моменты, позвольте себе прожить эту радость полностью.

Весы — карта Таро "Влюбленные"

Главная тема выходных для вас — выбор и чувства. "Влюбленные" говорят о судьбоносных встречах или важных решениях в отношениях. Это также хороший период для новых знакомств. Слушайте сердце, но не игнорируйте логику. Баланс, как и всегда, станет вашим ключом к удаче.

Читайте также:

Скорпион — карта Таро "Десятка пентаклей"

В выходные 2-3 мая вы наконец-то получите результат от своих предыдущих усилий. Это может быть финансовая выгода, поддержка семьи или хорошая новость, связанная с имуществом или работой. Эти дни идеально подходят для семейных дел, покупок и планирования будущего. Не бойтесь думать масштабно.

