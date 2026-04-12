Які знаки Зодіаку переживуть доленосну розмову 12 квітня 2026: Таро-прогноз

Містичні карти Таро назвали кілька знаків Зодіаку, на які чекає доленосна подія — вже 12 квітня відбудеться розмова, яка може змінити все. Це буде момент, який або розставить крапки над "і", або відкриє нову сторінку у житті.

Новини.LIVE ділиться тарологічним прогнозом, кому зі знаків Зодіаку чекати на доленосну розмову у цю неділю, 12 квітня.

Близнюки — карта Таро "Закохані" (перевернута)

На вас очікує доволі непроста, але важлива розмова, що стосуватиметься стосунків. Ймовірно, мова піде про вибір: залишитися чи піти, погодитися чи відмовитися. Важливо не намагатися уникнути відповіді або сказати те, що від вас хочуть почути. Будьте чесними, навіть якщо правда здається незручною.

Рак — карта Таро "Суд"

"Суд" говорить про істину та підбиття підсумків. 12 квітня ви можете почути слова, які давно чекали або навпаки, ті, які змінять ваше ставлення до людини чи ситуації. Вона стане точкою, після якої все піде інакше. Не варто захищатися та закриватися у собі. Ваша сила зараз — у здатності прийняти правду і зробити висновки.

Терези — карта Таро "Правосуддя"

Вам цей день принесе розмову, пов'язану з чесністю, відповідальністю і рішеннями. "Правосуддя" говорить про баланс і наслідки попередніх дій. Ви можете отримати відповідь на питання, яке давно вас турбувало. Важливо не йти на компроміс із собою. Говоріть спокійно, аргументовано і без емоційних вибухів.

Козеріг — карта Таро "Вежа" (перевернута)

"Вежа" у перевернутому положенні говорить про внутрішній злам, який уже давно назрівав. Розмова, яка відбудеться, буде дуже своєчасною. Можливо, ви дізнаєтеся щось, що змінить ваше бачення ситуації або людини. Або ж самі наважитеся сказати те, що довго тримали в собі. Не бійтеся змін.

Також ділимося іншими цікавими пророцтвами карт Таро

Яким знакам Зодіаку вдасться вирватись із застою у квітні.

Які знаки Зодіаку мають дбати про себе в квітні.

Кому зі знаків Зодіаку не щаститиме з грошима у квітні.