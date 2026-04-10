Таро-гороскоп на вихідні 11-12 квітня 2026: яким знакам Зодіаку чекати на диво

Ворожіння на картах Таро. Фото: Pinterest

Вихідні 11-12 квітня несуть доленосні події кільком знакам Зодіаку. Містичні карти Таро назвали головних щасливчиків, яким слід чекати на несподівані повороти, приємні новини та особливі миті.

Новини.LIVE розповідає, кому з представників зодіакального кола карти Таро обіцяють справжні дива у ці вихідні.

Діва — карта Таро "Сонце"

Ці субота та неділя подарують вам відчуття легкості, якого давно бракувало. "Сонце" говорить про приємні новини або зустріч, яка підніме настрій і змусить вас усміхнутися. Не закривайтеся вдома. Саме зараз час виходити на прогулянки, більше спілкуватися і дозволити собі радість без зайвих сумнівів.

Рак — карта Таро "Вежа" (перевернута)

Іноді диво — це не різкий успіх, а те, що негаразди просто не відбулися. У перевернутому положенні "Вежа" говорить про проблему, яку вдасться уникнути. Щось не складеться так, як ви планували, але саме це врятує вас від більших труднощів. Зверніть увагу на знаки долі: скасовані зустрічі або зміни планів можуть виявитися благом.

Терези — карта Таро "Закохані"

Ви постанете перед важливим вибором, який стосуватиметься почуттів або стосунків: відверта розмова, момент, що дасть відповіді або нове знайомство. Диво для вас може проявитися у взаємності або несподіваній підтримці. Головне — бути щирими.

Читайте також:

Козеріг — карта Таро "Колесо Фортуни"

Ви можете отримати хорошу новину, пов'язану з особистими планами, які нарешті почнуть рухатися вперед. Обставини складатимуться на вашу користь. Особливо приємним може стати спілкування з людьми. Таро вказують на підтримку, корисні поради або знайомство, яке відкриє перед вами нові можливості. Не відмовляйтеся від зустрічей і розмов.

