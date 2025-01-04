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Таро гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 4 січня 2025

4 січня 2025 06:25
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор
Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 4 січня 2025, за картами Таро
Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik
Єва Глоба - Редактор
Єва Глоба
Редактор

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, четверте січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, четверте січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)  

Карта Таро "Колісниця"

Сьогоднішній день принесе вам енергію і рішучість, а тарологічна карта символізує рух вперед, контроль над ситуацією і успіх завдяки зусиллям. Візьміть на себе ініціативу і вирішуйте всі проблеми, які зараз вас хвилюють.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Овен
Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це день приємних сюрпризів і емоційних відкриттів, а карта обіцяє несподівані новини або жест уваги від близької людини. Також це сприятливий день для творчості або романтичних зустрічей.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Телець
Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Цього дня у вас буде радість і ясність, а ця тарологічна символізує успіх, позитив і гарні зміни. Проведіть цей день з близькими або займіться улюбленою справою.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Близнюки
Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Цей день принесе вам справжнє натхнення і бажання діяти, а тарологічна карта символізує новий початок. Це сприятливий час для того, щоб проявити ініціативу і втілити свої мрії у життя.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Рак
Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Жриця"

Це день роздумів та інтуїції, а карта говорить про те, що відповісти на важливі питання ви зможете всередині себе. Знайдіть гармонію між бажаннями і можливостями.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Лев
Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Сьогоднішній день стане для вас періодом задоволення і досягнення цілей, а тарологічна карта вказує на матеріальний добробут і стабільність. Можливо, вас потішить завершення важливої справи або ви будете насолоджуватися "плодами" своєї праці.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Діва
Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні у ваших стосунках буде справжня гармонія, а карта символізує тепло і взаєморозуміння. Це сприятливий день для зміцнення сімейних зв’язків або згадування про дорогих людей.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Терези
Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Цей день принесе вам трохи задач і роздумів, а карта говорить про те, що всі неясні справи ви вирішите завдяки інтуїції. Не приймайте поспішних рішень і довіртеся власним внутрішнім відчуттям.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Скорпіон
Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта таро "Трійка Жезлів"

Сьогоднішній день для вас стане днем планування і впевненості, а тарологічна карта говорить про те, що всі зусилля починають приносити гарні результати. Можливо, ви зрозумієте, що ви на правильному шляху. 

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Стрілець
Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день буде для вас днем порядку і стабільності, а карта символізує відповідальність і контроль. Можливо, вам доведеться прийняти важливе рішення або взяти на себе лідерську роль.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Козеріг
Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день спогадів і теплих емоцій, а тарологічна карта вказує на зустріч зі старим другом або радість від приємних моментів з минулого. Насолодіться спілкуванням з близькими і відчуйте справжню гармонію.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Водолій
Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день справжнього щастя та емоційного задоволення, а тарологічна карта символізує гармонію в сім’ю і радість від спілкування з рідними. Насолодіться моментами і подякуйте долі за те, що у вас є сьогодні.

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків Зодіаку — Риби
Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Нагадаємо, ми писали про те, для яких знаків Зодіаку 2025 рік буде найщасливішим за картами Таро. 

Раніше ми розповідали про те, для яких знаків Зодіаку січень 2025 року буде найважчим за прогнозами Таро. 

Також ми повідомляли про те, які знаки Зодіаку знайдуть другу половинку навесні 2025 року за Таро. 

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