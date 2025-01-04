Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на сьогодні, 4 січня 2025, за картами Таро

Жінка, яка робить розклад на картах Таро. Фото: Freepik

Гороскоп за картами Таро на сьогодні, четверте січня 2025 року, для всіх знаків зодіакального сузір'я. Тарологи розповіли, що сьогоднішній день підготував усім знакам Зодіаку в сфері кохання, здоров'я і кар'єри.

Новини.LIVE розповідає, що прогнозують карти Таро кожному знаку Зодіаку на суботу, четверте січня 2025 року.

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Овен (21 березня — 20 квітня)

Карта Таро "Колісниця"

Сьогоднішній день принесе вам енергію і рішучість, а тарологічна карта символізує рух вперед, контроль над ситуацією і успіх завдяки зусиллям. Візьміть на себе ініціативу і вирішуйте всі проблеми, які зараз вас хвилюють.

Знак Зодіаку Овен. Фото: freepik.com

Телець (21 квітня — 21 травня)

Карта Таро "Паж Кубків"

Це день приємних сюрпризів і емоційних відкриттів, а карта обіцяє несподівані новини або жест уваги від близької людини. Також це сприятливий день для творчості або романтичних зустрічей.

Знак Зодіаку Телець. Фото: freepik.com

Близнюки (22 травня — 21 червня)

Карта Таро "Сонце"

Цього дня у вас буде радість і ясність, а ця тарологічна символізує успіх, позитив і гарні зміни. Проведіть цей день з близькими або займіться улюбленою справою.

Знак Зодіаку Близнюки. Фото: freepik.com

Рак (22 червня — 22 липня)

Карта Таро "Туз Жезлів"

Цей день принесе вам справжнє натхнення і бажання діяти, а тарологічна карта символізує новий початок. Це сприятливий час для того, щоб проявити ініціативу і втілити свої мрії у життя.

Знак Зодіаку Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 липня — 21 серпня)

Карта Таро "Жриця"

Це день роздумів та інтуїції, а карта говорить про те, що відповісти на важливі питання ви зможете всередині себе. Знайдіть гармонію між бажаннями і можливостями.

Знак Зодіаку Лев. Фото: freepik.com

Діва (22 серпня — 23 вересня)

Карта Таро "Дев’ятка Пентаклів"

Сьогоднішній день стане для вас періодом задоволення і досягнення цілей, а тарологічна карта вказує на матеріальний добробут і стабільність. Можливо, вас потішить завершення важливої справи або ви будете насолоджуватися "плодами" своєї праці.

Знак Зодіаку Діва. Фото: freepik.com

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

Карта Таро "Двійка Кубків"

Сьогодні у ваших стосунках буде справжня гармонія, а карта символізує тепло і взаєморозуміння. Це сприятливий день для зміцнення сімейних зв’язків або згадування про дорогих людей.

Знак Зодіаку Терези. Фото: freepik.com

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Карта Таро "Місяць"

Цей день принесе вам трохи задач і роздумів, а карта говорить про те, що всі неясні справи ви вирішите завдяки інтуїції. Не приймайте поспішних рішень і довіртеся власним внутрішнім відчуттям.

Знак Зодіаку Скорпіон. Фото: freepik.com

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Карта таро "Трійка Жезлів"

Сьогоднішній день для вас стане днем планування і впевненості, а тарологічна карта говорить про те, що всі зусилля починають приносити гарні результати. Можливо, ви зрозумієте, що ви на правильному шляху.

Знак Зодіаку Стрілець. Фото: freepik.com

Козеріг (22 грудня — 19 січня)

Карта Таро "Імператор"

Цей день буде для вас днем порядку і стабільності, а карта символізує відповідальність і контроль. Можливо, вам доведеться прийняти важливе рішення або взяти на себе лідерську роль.

Знак Зодіаку Козеріг. Фото: freepik.com

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Карта Таро "Шістка Кубків"

Це день спогадів і теплих емоцій, а тарологічна карта вказує на зустріч зі старим другом або радість від приємних моментів з минулого. Насолодіться спілкуванням з близькими і відчуйте справжню гармонію.

Знак Зодіаку Водолій. Фото: freepik.com

Риби (19 лютого — 20 березня)

Карта Таро "Десятка Кубків"

Це день справжнього щастя та емоційного задоволення, а тарологічна карта символізує гармонію в сім’ю і радість від спілкування з рідними. Насолодіться моментами і подякуйте долі за те, що у вас є сьогодні.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

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